就是吃不胖！　專家解密大胃王比賽秘辛

▲為什麼大胃王怎麼吃都吃不胖？（影、圖／蒼藍鴿的醫學天地提供，請勿任意使用，以下圖片皆同）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

看到電視上很多大胃王怎麼都吃不胖，是不是覺得很羨慕呢？究竟大胃王和我們一般人的生理構造差在哪裡？今天蒼藍鴿要來和大家分析「大胃王吃不胖的秘辛」！

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▲大胃王吃飽之後可以把胃撐得比一般人還要大！

大胃王不只是很會吃，就連他們的胃在吃飽之後也比一般人還要大！蒼藍鴿說，我們人體的胃是一個非常有彈性的器官，一旦食物進到胃裡面後，我們就會開始覺得有飽足感，膨脹的胃就跟氣球類似，撐大後會有一股向內收縮的力道，幫助食物消化。不過，大胃王的胃已經失去該有的彈性，可以任憑食物往裡面塞，比一般人還要難感受到飽足感。

雖然大胃王怎麼吃都可以維持一樣的體態，但是蒼藍鴿也說，因為他們的胃早已彈性疲乏，所以腸胃蠕動的功能變得非常微弱，再加上人體分泌的消化液也有限，過多的食物難以在腸胃中被消化，只能以「半消化」的形式排泄出來。

▲大胃王避免過度進食或嘔吐，會常常強迫自己吃下大量食物！

大胃王在比賽以外的時間，都會嚴格限制熱量的攝取，並透過用運動、重訓鍛鍊去代謝多餘的熱量，才能維持良好的體態與比賽表現。蒼藍鴿表示，「先天的因素加上後天的訓練」，都扮演了成為大胃王的重要角色。許多大胃王會為了克服過度進食帶來的不適感和嘔吐反射，會常常強迫自己吞下大量的食物。

蒼藍鴿也提醒大家，切勿像大胃王一樣暴飲暴食，均衡適量的三餐和規律運動，才是維持健康的長久之計！

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