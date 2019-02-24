你家一定有！廚房中「3超級食物」揭曉...大蒜＝增加男性魅力

點評: 小編超愛檸檬和大蒜～



▲超級食物含有豐富的營養素，能為人體帶來許多健康益處。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

快去廚房找找！其實你家的廚房可能會藏有一些超級食物，只是你傻傻不知道而已。對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師不藏私和大家分享她最推薦的「3種超級食物」，每個超級食物都含有不同的營養素，能為人體帶來許多健康益處，原來愛吃大蒜除了能讓免疫系統變強之外，還可以讓男性變的更有吸引力！

你家一定有！廚房中的3種超級食物：

1.檸檬

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檸檬是富含維生素C的低糖水果，不僅可以為食物增加風味，還可以為人體補充維生素C的含量。Hill建議，可以在綠色蔬菜、冰沙、義大利麵或是雞肉等等日常飲食上擠壓一些新鮮檸檬汁；此外，多攝取檸檬還有助於吸收鐵，特別是植物性蛋白質和植物性食物中的非血紅素鐵的吸收。

此外，常常會聽到有許多人想要靠喝「檸檬水」減肥，但檸檬水真的有那麼神嗎？根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，檸檬水確實擁有3種好處，就是含有豐富的維生素C、高量鉀離子以及檸檬精油，其中最特別的就是檸檬精油，能夠幫助人體消除自由基、抗老化。

但是要注意了，檸檬精油只存在於「檸檬皮」，所以當你泡檸檬水的時候，要記得將皮連水一起泡，這樣才能釋出檸檬精油幫助抗老化。



▲將檸檬皮和水一起泡，就可以釋出檸檬精油，有助於抗老化。



2.羽衣甘藍

羽衣甘藍富含纖維、鉀、維生素A和K以及B族維生素，而纖維能讓腸道維持健康。至於料理的方式，不管蒸、煮、烤都可以，甚至也可以打成果汁或是冰沙；Hill表示，比起生吃，自己更喜歡煮熟的羽衣甘藍，另外，還可以多攝取一些椰子油、酪梨、堅果等等的健康脂肪，這樣就能讓人體吸收更多羽衣甘藍中的脂溶性維生素，像是維生素A和K。



▲除了單吃羽衣甘藍之外，還可以攝取一些像是酪梨的健康脂肪，這樣能讓人體更有效吸收維生素A和K。



3.大蒜

大蒜具有抗菌和抗病毒的功效，如果你吃大蒜還搭配了富含鐵的食物，就能讓人體吸收更多鐵（尤其是素食者）。吃大蒜的優點數都數不清，根據《愛吃大蒜...會出現「8神奇功效」！竟能讓男人更有吸引力？》報導指出，吃大蒜不僅擁有讓免疫系統變好、提高記憶力和減緩牙痛等等功效，甚至還能讓男人變的更有吸引力！

此外，國外一項研究指出，大蒜可以透過保護身體免受氧化損傷和血管損傷來降低總體膽固醇和三酸甘油脂，而大蒜中的含硫化合物就是降低心血管疾病和降低膽固醇的關鍵原因。



▲多吃大蒜不僅能夠降低膽固醇，還可以增強免疫系統。