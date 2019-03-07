3招肩頸伸展術！擺脫玩手機、辦公室坐整天全身痠痛

▲常常滑手機或是坐在電腦面前工作讓你肩頸痠痛嗎？（影、圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下圖片皆同。）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

坐在電腦前工作一整天覺得肩頸疲勞嗎？身體只要長時間處於發炎或疼痛的情況下，就會分泌有害物質，引發大腦神經性的發炎反應，最常見的「腦霧」現象就是其中一例，這些發炎反應與失智症、巴金森氏症、憂鬱症都有密切的關係。今天鄭淳予醫師ｘ神經很有事要來教大家「3招居家肩頸伸展術」，緩解日常疼痛、解決神經發炎就靠這3招！

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▲3招居家伸展術讓你擺脫肩緊痠痛。

1. 脖子後面肌肉伸展

挺直身體、收起下巴，雙手抱頭再讓下巴慢慢靠近胸口，直到脖子後方覺得有緊緊酸酸被拉住的感覺就可以停止，千萬不要駝背，伸展的過程中要記得保持呼吸，不可以憋氣。謝醫師建議這個動作可以持續10秒，重複做到5至10次。動作結束後，手還是要繼續抱頭，直到頭回正後才能將雙手解開。

2. 頸部側邊伸展

為了不讓肩膀在伸展的過程中亂動，手要先輕輕抓住椅子，挺直背部、下巴輕收，另外一隻手放到耳朵上方，輕輕的把頭往另外一邊的肩膀帶，動作持續10秒，覺得緊緊酸酸的時候就該停止，待頭部回正之後，手再輕輕放鬆，兩邊的肩膀都要記得伸展！這個動作也特別適合上班族、經常久坐或是常常使用電腦的人。

▲頭部回正之前，手不可以離開耳朵上方。

3. （頸部斜後方）提肩胛肌伸展

以左邊頸部痠痛為例，左手抓住椅子固定身體，背部挺直、下巴輕收，眼睛往右下方地板看，右手牽拉另一側的頭部，頸部的斜後方如果覺得緊緊酸酸的，就代表姿勢做的正確。維持10秒保持呼吸，再將頭跟手一起慢慢回正。

下次覺得肩緊痠痛時，就趕快進行上述的伸展，才能有效解決疲勞、痠痛或發炎等症狀！

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