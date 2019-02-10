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坐車連盯手機追劇3hr　當心「固視失靈」看書會漏字！

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▲坐車滑手機,坐車,滑手機。（圖／記者嚴云岑攝）。

▲坐車狂滑手機，當心「固視失靈」看書會漏字！（圖／示意圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

9天春節連假即將結束，全台公路塞滿返工人潮，許多學童都會在後座滑手機打發時間。眼科醫師提醒表示，在震盪的車廂中看手機，除了會讓眼睛痠痛，造成假性近視外，「固視」與「固焦」能力都會受到影響，建議在後座閉目養神，以免造成黃斑部的傷害或使近視加深。

中國附醫新竹分院眼科主任陳瑩山提到，「固視」是指眼睛在閱讀時不漏看字的能力，如果在抖動的車身中一直使用該能力，不僅容易感到頭暈目眩，對於眼睛尚未成熟的孩童而言，影響尤大，長久下來可能會造成黃斑部病變，看文章也容易漏字。

「固焦」能力則是運用到眼睛的睫狀肌，若在車上連續拿手機追劇3~4小時，可能使肌肉因暫時產生痲痹的作用，出現假性近視，雖然經過休息有望恢復，但由於現在人手機不離手，變成真性近視的機率也不小。

「很多民眾都以為閱讀是與生俱來的能力，其實是你的眼睛一直在幫大腦固定住每一個字。」陳瑩山另對網路瘋傳的在車上看書、看手機容易造成「亂視」一說進行闢謠，直言亂視就是散光，與眼球弧度有關，「你閃光200度，在車上晃完3個鐘頭還是200度」，但散光患者在閱讀上需花更多力氣，「會比近視患者疲累許多」。

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關鍵字： 眼睛健康 固視 固焦 假性近視 滑手機 黃斑部病變 陳瑩山
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