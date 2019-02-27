再爆降血壓藥用到「致癌原料」　藥師怒吼：可否一次查清楚？

▲再爆降血壓用到「致癌原料」，藥師怒吼：可否一次查清楚？（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

瑩碩生技醫藥公司生產的「可德壓悅膠囊80 /12.5毫克」，有6批號被爆出用到含有動物致癌成份「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」的原料藥「Valsartan」。有藥師反應，大陸爆出高血壓問題原料藥以來，每次藥品出包，第一線藥局就要協助下架，不僅造成從業人員困擾，還產生許多呆藥，呼籲食藥署針對該原料藥訂出「負面表列」，「否則乾脆別下架」。

浙江華海製藥公司生產的高血壓原料藥「Valsartan」，去年被驗出含有動物致癌成份「N-亞硝基二甲胺（NDMA）」，8個月來陸續有藥品中鏢下架，今（27）日又傳出營碩生技的「可德壓悅膠囊80 /12.5毫克」有6批號用到該原料藥，已展開回收作業，食藥署證實此事，但稍晚才會統一說明。

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藥師公會政策執行長沈采穎表示，每次高血壓藥因為用到問題原料藥需要回收，第一線藥局藥師經常被民眾質疑，「為何要進不好的藥？」而每次爆出問題藥品，就算非食藥署公佈的批號，也會有民眾拿來退貨，藥局收了藥廠又不給退，只能囤在藥局變成「呆藥」。

▲降血壓藥用到致癌原料藥一爆再報，可能會影響高血壓民眾的服藥順從性。（圖／ETtoday資料照）

沈采穎批評，過去發生塑化劑事件，政府花2~3個月就處理好，藥品相對單純，台灣學者又多，會持續發生原料藥下架問題，主要是政府沒做好把關，呼籲食藥署針對高血壓原料藥訂出「負面表列」，「哪些藥品不能含，多少ppm以下許可使用」，讓藥廠有所依循，藥局也不用為了不知何時會爆發的「未爆彈」疲於奔命。

對於藥師反應，衛福部長陳時中坦言，一開始原料藥爆出致癌物時，還沒找到檢驗方法，因此才有不定期有藥品爆出用到致癌原料藥被下架情形，今年已找到檢驗方法，並提交給歐盟，但礙於藥品日新月異，就算已有負面表列，「我也無法保證未來不會有藥品被檢出」。

食藥署署長吳秀梅表示，食藥署是在今天上午接獲瑩碩生計醫藥公司自主通報，下架批號、影響範圍都在了解中，稍晚會有詳細說明。至於被問到該如何處理過去非問題批號的高血壓藥品，在藥局產生呆藥情形？吳秀梅回應，希望藥師直接跟食藥署反應，「不然我們不知到是哪個藥局、哪個藥廠遇到這個情形，也不能處理」。