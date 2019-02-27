15cm肝腫瘤爆！男狂吐血臉黑沒反應　妻崩潰： 他不在，我沒家了



▲男子因B型肝炎突然大發作，肝功能下降狂吐血。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「你有多珍惜自己的家人嗎？趁大家都還『在家的時候』」，江坤俊醫師說。一名50多歲男子多年前因肚痛急診，發現肝裡一顆大15公分腫瘤破裂出血，才知道自己患有B型肝炎，近日因肝硬化狂吐血，臉色發黑、戴著氧氣罩躺在病床上毫無反應。面對病床邊的患者妻子，醫師問「萬一妳先生情況不好，妳是希望帶他回家，還是要在醫院」，她淡定回「在醫院就好」，下一秒泛淚吐出一句話，當場惹哭醫師。

常在臉書分享賺人熱淚案例的外科名醫江坤俊PO文指出，一名50多歲的肝癌末期患者，從19日開始一直吐血，「他第一次被發現有肝癌是因為肚子痛到急診，那時電腦斷層發現肝裡面有一個15公分的腫瘤破裂在出血，從那時候開始他才知道自己原來有B型肝炎...」經過幾年治療，肝癌治療穩定，但半年前B肝突大發作，造成肝功能直線下滑。

江坤俊說，患者因肝嚴重硬化一直吐血，原先要做胃鏡，卻因吐血過多需先插管否則會嗆到，但患者先前已簽署「放棄急救同意書」，加上家人不忍看他受苦，只能一直輸血。「早上去看他，他臉色很黑，戴著氧氣面罩躺在床上，我試著拍了拍他的腳，他沒有反應...」，看著身旁的外配太太，在她先生生病時總陪在身邊，雖然百般不忍，但仍問「萬一妳先生情況不好，妳是希望帶他回家，還是要在醫院」，太太回「在醫院就好，他之前有交代過」，下一秒她卻眼眶紅「他不在，我就沒有家了，又能回到那裡」。

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▲男子因簽署放棄急救同意書，因此狂吐血只能靠一直輸血保命。（示意圖／Pixabay）

這一句話惹哭江坤俊，「她話一說完，我拍拍她的肩，說完『妳多保重』我馬上就轉身了，我不願讓她看到我眼中的淚」。他也在文末呼籲大家「你有多珍惜自己的家人嗎？趁大家都還『在家的時候』」、「你有多注意自己身體的健康嗎？愛自己的身體也是愛家人的一種表現」。

該篇貼文惹哭1.1萬名網友：「我不是外配，但我先生不在了，我真的也沒家了，我懂那種無助」、「我媽媽也是肝癌當時的我還是個未滿18歲的孩子，我現在也當媽了對於媽媽我至今還是很懷念媽媽」、「我在醫院被問了二次，第一次問時醫生說我老公剩一週的時間，問我『衣服準備好了沒？要留一口氣回家嗎？』半年後第二次問是他要離開的前三天，後半年我24小時全心照顧陪伴他，我們夫妻倆道謝、道愛、道別沒有遺憾，無法白頭偕老但我們做到了不離不棄」、「人生無常，真的要好好跟家人相處，表達愛要說出來，我在醫院上班，真的看到癌末的病人很可憐，癌症對病人跟家屬都是煎熬」。