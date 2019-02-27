開水「秒變真氫水」！醫見太和工房1萬2水壺氣炸：這國中化學，想騙？

網搜小組／綜合報導



知名保溫瓶品牌太和工房先前推出「富氫水生成器」，主打輕按2次，就能快速完成電解程序，讓消費者喝到「真氫水」，一組要價1.2萬。誇大的廣告台詞讓專業醫療團隊《MedPartner 美的好朋友》在臉書上痛批，「你們從小到大的理化是誰教的？還是為了賺錢良心被狗啃乾淨了？」，直言這是國中化學，根本是詐騙集團。記者致電詢問太和工房，客服人員回應，該篇報導屬不實指控，「這麼做一定有它的功效」。

該款「富氫水生成器」在太和工房官網要價1.2萬，會原價也要8800元，並標榜一般市售水素水無法排出臭氧、氯，但只要使用該款採用高規格電解技術的產品，就能將真電解質達到真正分離，製造出真氫水，且步驟快速又方便，輕按2次就能快速完成電解程序，立即飲用。

對此，專業醫療團隊《MedPartner 美的好朋友》27日立馬在臉書粉專上打臉「不要再詐騙民眾了！」並指出，業者廣告主打「H2O」是水，使用氫水生成器就能排除「O」形成真氫水，氫水就是最好的抗氧化水？讓他們滿臉問號「請問一下太和工房，你們從小到大的理化是誰教的？還是為了賺錢良心被狗啃乾淨了？」



▲專業醫療團隊《MedPartner 美的好朋友》在臉書上痛批太和工房是詐騙集團。（圖／取自《MedPartner美的好朋友》臉書）

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MedPartner解釋，「如果你們公司有任何一個人上過國中，應該會知道把水（H2O）裡面的氧（O）移除掉，剩下的就是氫氣（H），而且這要在電解下才會發生，另外電解產生的氫氣，對於水的溶解度也不高，喝下這些氫氣也不代表可以對身體有好的抗氧化力。」還指其廣告暗示民眾只要喝氫水，就能替代吃蔬果的抗氧化效果，「這根本就是亂講一通啊！！！」對於誇大不實的廣告，感到氣憤。

MedPartner更直言，過去就曾踢爆該公司誇大不實的話數，如今卻又超越科學極限！批評該家公司被說是詐騙集團，根本就是剛好，常用錯誤、誤導內容，於門市更是用偽科學方式欺騙民眾購買，「你們這樣真說是台灣之恥也不為過！！！」最後更呼籲民眾千萬別再購買靠騙術賺錢的產品。



短短2小時的PO文就吸引1.3萬名網友按怒，4千多次分享，狠酸「水放進去，氫氣出得來，太和發大財」、「空氣中也含有很多O2跟CO2，氧化效果是H2O的數倍，所以抗氧化應該從停止呼吸開始～」、「怎麼可能會被騙 這麼誇張欸」、「攜帶式氫彈？」、「終於出事了！打從一開始推的塑膠水壺說裝了水會變好喝開始～就覺得有鬼」、「想抗氧化就不要給我呼吸RRR」、「想抗氧化就不要給我呼吸RRR」。

《ETtoday健康雲》致電太和工房，針對指控，客服人員回應，該篇報導屬於不實指控，該項商品有完整製造過程及其效果，「這麼做一定有它的功效」，若有更多專業的問題，可私訊粉絲專業，將請專業人員回覆。請客服轉接相關主管單位，於截稿前尚未回應。