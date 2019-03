愛喝珍奶、吃炸雞…讓外食族淪陷的10大飲食地雷，你中標了嗎？

▲外食族各種飲食不均衡的地雷你踩了幾個?(圖/取自pxhere)

忙碌的你,為求方便快速,經常當「老外」天天吃外食?隨著近幾年油品、食品頻頻出包的新聞,相信許多人在大飽口福之餘,時不時會擔心到底吃進肚子裡的東西是否安全,除了重視食物來源之外,每天的食物攝取是否營養均衡更是攸關健康的主因,不妨檢視一下平時的飲食習慣,看看自己是否就是飲食危機的高風險族群而不自知!

符合以下1~2項以上,你可能就中了「飲食地雷」!

□ 不愛吃青菜,更怕味道重的洋蔥、青椒、苦瓜…。

□ 牛排、燒肉、炸雞…無肉不歡。

□ 喜歡鹽酥雞、麻辣鍋…又油又鹹最夠味。

□ 喜歡吃麵勝過吃飯。

□ 經常一整個禮拜都沒吃到水果。

□ 頂多吃綠&白色蔬菜,紅黃紫3色蔬菜沒什麼機會吃。

□ 天天都要來杯珍奶、QQ…含糖手搖飲。

□ 洋芋片、巧克力、肉乾…沒事就愛吃零食。

□ 習慣吃單一的東西而缺乏變化。

□ 用餐時間不固定,忙完才想起一整天沒吃飯。

▲偏食或用餐時間不固定,對身體負擔都很大。(圖/取自Pixabay)

歐美有句諺語:「You are what you eat(吃什麼、像什麼)」可見飲食對於人的影響有多重要!吃了不健康的食物、飲食攝取不均衡,對人體的影響更直接,像是偏食、蔬果攝取不足,或是喝太多含糖飲料造成身體負擔,愛吃零食容易造成肥胖...等經年累月的影響之下,等於對健康埋下一顆顆的未爆彈;另外,還有因為忙碌而用餐時間不固定,或是過度應酬的大魚大肉及菸酒,甚至壓力過大影響食慾等,對於腸胃及身體來說都是傷害,間接阻礙了對營養吸收的耐受力。

事實上,現代人吃飽不難,吃得對又吃得巧才是健康的關鍵,除了均衡攝取蔬果魚肉各種食物之外,能攝取五種不同顏色的蔬菜更優~但是,不見得每種蔬菜的味道所有人都能輕易接受,而且要完全靠食物攝取足夠的營量元素,不僅在餐點準備上較費力,一些市面少見需仰賴進口的食材取得上也較困難,料理過程仍要維持同樣的營養價值也不甚容易,所幸現代食品營養科學技術愈來愈發達,即使無可避免忙碌及不良的用餐習慣,仍可透過攝取營養補充品獲得充足的營養來固根本。

▲紐崔萊DOUBLE X蔬果綜合營養片主要成分一覽。(圖/業者提供,下同)

例如紐崔萊DOUBLE X蔬果綜合營養片提供完整的五色蔬果營養,增量人體平日較難攝取的紫色蔬果,更富含多達100種的「植物營養素」,補充平日所需,本次升級更增加了全新專利Phyto ProtectTM植萃組合,獨特挑選出迷迭香、薑黃及洋蔥所萃取的菁華,打造健康植物保護罩,想要完整營養就交給紐崔萊DOUBLE X,一次提供12種維生素、10種礦物質與21種植物蔬果菁華,以彌補每日飲食不均造成的營養缺口。

即使是透過獨家科學萃取的植物菁華,這些原料的品質及來源是否值得信賴更不能忽視,紐崔萊提供全程追溯,確保每一項產品都是純淨、安全且可以發揮最高效能,同時與國際生態認證中心專業諮詢(Ecocert Expert Consulting)合作開發,從挑選植物品種、種植及耕地一直到生產的品質控管最後到消費者手上,全程追溯的紐崔萊DOUBLE X,讓忙碌現代人輕鬆補足每日身體所需營養,還能無後顧之憂,用滿滿元氣繼續為理想打拼。