吃有機菜≠防癌！醫曝「硝酸鹽超高」真相：採收前犯這2點慘了

▲氮肥施灑過量，加上來不及獲得充足日照，就容易讓硝酸鹽累積在青菜體內。（圖／翻攝自pixabay）

文／張維鈞

施用過多有機肥，照樣種出高濃度硝酸鹽的危險青菜。

很多人會說，醬菜類醃漬物有太多「硝酸鹽」不健康，不要吃就好了。但是很多人並不曉得，很多號稱有機的蔬菜也同樣含有大量「硝酸鹽」，吃進去照樣轉變成「亞硝酸鹽」，此時若不小心再吃進胺類食物，照樣合成超強致癌「亞硝胺」。

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大家都知道，現代農業種青菜為了使青菜又肥又嫩，常施用化學氮肥，氮肥經過土壤裡的固氮細菌形成「硝酸鹽」，當清晨太陽出來，日光照射之下硝酸鹽就會轉化成頗具營養價值的胺基酸和蛋白質。但是現在青菜採收常常在凌晨進行，見不到日光，所以硝酸鹽無法轉化成營養，只能以硝酸鹽的形式存在，所以青菜越嫩肥的，表示施氮肥越多，當然硝酸鹽含量就越高。那麼，有機蔬菜明明種植方法一切合乎自然，為何仍然會形成那麼多硝酸鹽？

因為氮肥不管來自化學或天然都是氮肥，只要使用過量都會存在硝酸鹽過高的問題，甚至有機的天然氮肥還可能更嚴重。因為農夫使用化肥會斟酌，怕下手太重菜會死掉；但有機肥無法明確掌握氮肥的含量，又因為是有機，很放心，一不小心就會使用過量，於是消費者一樣吃進過量的硝酸鹽，然後一樣在腸道形成亞硝酸鹽。這也是常吃有機蔬菜並不能減少癌症的原因。

▲消費者吃進含有過量硝酸鹽的蔬菜，一樣在腸道形成亞硝酸鹽。（圖／翻攝自pixabay）

當然我還是希望推廣有機種植，讓土地恢復活力，但千萬不要因為是有機肥就大量施用，除非青菜能夠得到充分日照再採收，否則一樣危險。很多人飲食少肉多菜，堅持有機蔬食，甚至吃素的出家人照樣得到癌症，這就是因為施肥不當，和青菜在日出前就採收所造成。依照目前蔬菜市場的供需狀況，蔬菜在日出後採收是不可能的事，因為時間太晚，來不及運送供應早市，放到下午蔬菜就枯萎了，所以只能日出之前採收。因此蔬菜成了另外一種隱形殺手。

這問題解決的方法有二，第一是推廣黃昏蔬菜市場，使得菜農可以在白天採收，作業時間絕對來得及供應黃昏市場的運作，就不會買到含太多硝酸鹽的不管有機或非有機的蔬菜。黃昏買到的青菜，冰到隔天中午仍然很新鮮，都不會有硝酸鹽過量的問題。第二是不管有機或非有機，施肥絕對不要過量，以免就算日照充足仍然來不及轉化成營養的胺基酸和蛋白質，因而殘留過多硝酸鹽。

本文摘自《五代中醫食療自癒養身帖》／張維鈞（台中濟生中醫診所院長）／蘋果屋出版