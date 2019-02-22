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嘴巴破洞痛到哭！醫獨授「超實用4招」秒補洞...你牙齒刷了嗎

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點評:左右各破一個，真的超想死......
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嘴破,牙齒痛。（圖／記者李佳蓉攝）
▲嘴破讓你痛到吃不下好想哭嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

壓力大、作息不正常，讓嘴巴老是破洞，該怎麼樣才能趕快好呢？柏登牙醫院長黃斌洋醫師表示，一般來說，嘴破常見與壓力、自體免疫失調有關，即便不與理會大約7至10天會自行痊癒；然而，在嘴破期間也可多喝水、保持口腔清潔，減少細菌孳生與感染，也有助復原喔。

嘴破痛到哭！醫授「實用4招」秒補洞。（圖／健談授權提供）
▲嘴破讓人痛到想哭，醫生傳授超實用4招，把洞洞補起來。（圖／健談授權提供）

1.補充維生素B、C
維生素B群、維生素C有助於口腔黏膜修復，建議可多從新鮮蔬果、全穀類、乳製品等食材中補充。

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2.多喝水
喝水有助於維持唾液分泌，維持口腔黏膜濕潤也有助於傷口復原。

3.保持口腔清潔
當有嘴破問題時，可加強口腔清潔，以減少細菌孳生造成傷口不適。然而，潔牙時也要留心避免牙刷刷到傷口處，以免擴大潰瘍範圍。

4. 消炎用藥
若口腔潰瘍嚴重時，亦可諮詢醫師的用藥建議，適量使用口內膏、消炎藥物等亦有助緩解疼痛、加速傷口復原。

黃斌洋醫師提醒，一般來說，口內潰瘍約7至10天就會自行癒合，若傷口逾2週未癒，或是出現經常性的口內潰瘍時，建議最好諮詢醫師診斷為佳。

嘴破相關問題，建議諮詢「牙科、家醫科」

諮詢專家：北台灣牙醫植體醫學會前理事長暨柏登牙醫院長黃斌洋醫師
本文經授權轉自：健談

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

關鍵字： 健康百科 嘴破 維生素 健談 口腔 黃斌洋醫師
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