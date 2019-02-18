改善醫病關係！生產事故救濟六年　產科醫療訴訟案降六成





▲2018生產事故救濟報告出爐。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣為亞洲第一個立法實施「生產事故救濟」的國家，也是世界上少數涵蓋所有生產事故的不責難救濟制度，衛生福利部今（18）日公布「2018生產事故救濟報告」，分析自試辦到立法實施生育事故救濟六年多來，因為相關措施的介入，不但改善醫病關係，使產科的訴訟減少6成，婦產科住院醫師招收率也從四成上升到滿招。

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為提升女性生育健康，保障生產風險，並改善婦產科執業環境及人才招募之困境，衛福部於101年開辦「鼓勵醫療機構辦理生育事故爭議事件試辦計畫」，因成效顯著，立法院遂於104年12月三讀通過「生產事故救濟條例」，並明定於105年6月30日正式施行。

衛福部醫事司司長石崇良表示，生育事故救濟制度推動有四層目標，分別是：

第一、讓產婦生產有所保障，當產婦、胎兒及新生兒若不幸於生產過程死亡或造成中度以上障礙者，由政府提供最高200萬元救濟金。

第二、促進醫病溝通，規範當發生事故院方兩日內要和主動病人或家屬說明溝通，關懷、協助申請生產事故救濟給付。

第三、減少訴訟，因為開誠布公溝通又有救濟保障，就不會進入不必要醫療訴訟。

第四、醫療品質提昇，法案設計特別對事故主動通報分析，報告不作為訴訟證據與就則依據，讓更多人借鏡探討找出系統因素避免重複發生。

▲醫事司司長石崇良 。（圖／記者洪巧藍攝）

據統計，生育事故救濟試辦計畫共受理494 件申請案及21件覆議案，共有427件核予給付（通過率86.4%），總金額約4億1,551萬元，其中孕產婦123件（含死亡99件、重大傷害24件）、新生兒228件（含死亡123件、重大傷害105件）及胎兒死亡76 件。

而「生產事故救濟條例」施行後至106年底，共計受理286 件申請案，分別為孕產婦91件（含死亡 22 件、中度以上身心障礙 4 件、子宮切除 65 件），新生兒69件（含死亡67 件、重大傷害2 件）及胎兒死亡 126 件，其中282件獲得救濟（通過率98.6％），審定總救濟金額為1億3,080萬元。

統計衛福部醫事審議委員會接受委託司法訴訟鑑定案件，產科106年較100年明顯減少約六成，另一方面，婦產科住院醫師的招生人數與招收率，亦由99年46人（招收率60%），提升至106年72人（招收率100%）。

此外，針對生育事故申請民眾進行之意見調查顯示，80%對機構所提供之關懷服務感到滿意或非常滿意，85%認為藉由關懷服務機制，醫病關係獲得改善，而95%之案件未再訴請地方衛生局調處。

衛福部表示，生產事故救濟制度之推動，於促進醫病關係改善、減少司法訴訟、改善執業環境吸引年輕醫師回流、建立不責難之病人安全文化、提升整體醫療品質等各方面，均已獲致初步之成果。借鏡其成功經驗，已積極推動「醫療事故預防及爭議處理法」立法，建立全面性醫療事故之處理機制，引導醫病雙方以溝通取代訴訟解決爭議。