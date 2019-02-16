網友認證瞎！情侶「分手爛理由Top10」　你也遇過算命說不合？



▲女網友們，你遇過最瞎的分手理由是什麼呢？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導



情侶分手原因百百種，理由大多與不愛了、個性不合、家人不喜歡有關，一段刻骨銘心的感情會被牢牢記住，但若是在分手時刻聽到對方以超荒謬的台詞說要分開，一樣也會白眼翻到底記得很久。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整出網友最難忘的「分手原因Top10」，你會發現一山還有一山高啊！

第10名：我們比較像家人

聽到這句話讓人超想翻白眼！因為女朋友／男朋友最終不都會成為彼此的家人嗎？當下只想反問，你心目中的戀人長得什麼模樣？自己在對方心中是扮演哪個家人的角色？



第9名：不會打扮，跟你在一起很丟臉

在一起久了，兩人本性漸露，對於另一半的不滿與嫌棄毫無保留，常常超直白脫口而出，從言行舉止一路嫌到外在打扮，同張臉看久了好膩，總覺得沒有當初熱戀期來得美，演變成「當初愛素顏，現在黃臉你又嫌」的窘境，讓人好心碎。

第8名：你值得更好的，我配不上

有些人為了想降低自己的罪惡感，因此常在分手時搬出這句話，貌似是在稱讚你，但事實上只是因為自己的自卑情結，又或者不想撕破臉把場面搞得太難堪。此話一出讓人不知道該如何反駁，但卻還是會氣噗噗啊！



▲這句話需要思考很久才能懂其中奧妙。（圖／達志／示意圖）

第7名：我在乎你，但我不愛你了

這句話聽起來實在太哲學，需要用一生慢慢體悟才能懂其中奧妙！但通常說出這話的人，很快就會成為對方老死不相往來的爛人，分手就分手，幹話就別這麼多了。

第6名：個性不適合當情人，當朋友就好

究竟為什麼個性不合，總在「關鍵時刻」才發現呢？以兩人不適合做為分手理由，想必不少網友經歷過，提分手的一方老是在分手前一秒，才意識到兩人性格猶如兩條平行線，始終沒有交集。

第5名：我家人不喜歡你，家裡寵物對你敏感

把家裡的長輩、貓貓狗狗端出來當藉口，真的讓人超傻眼又超無言，請問是要和你爸媽交往，還是要跟你家狗結婚呢？這是不負責的理由，真的超瞎！



▲暫時分開大多等於永遠分手。（示意圖／CFP）

第4名：我們先暫時分開比較好

常有人說不出分手兩字，就以「暫時分開」為感情默默畫下句點，但這種作法有時可行，例如只是兩人相處的磨合問題，或許短暫分開又助於理清彼此的思緒，或許還有復合可能。但有的人的「暫時」很久，不如就直接說永遠分開吧。



3.搞失聯，直接人間蒸發

比起說一堆讓人白眼翻到後腦勺的幹話，直接搞失蹤的瞎咖更是讓人問號，但是什麼都不願解釋，讓你無緣無故就體驗被甩的感覺，真的是下半輩子想起來都會恨得牙癢癢的。

2.算命的說八字不合、星座血型不配

很多算命仙身兼月老，提供各式各樣的怪意見，讓腦波弱的人鼓起勇氣提出讓人匪夷所思的分手理由，像是八字不合、生肖相剋、星座血型都不搭等等。

第1名：最近很忙，想專注在工作上

網友們心中認為最瞎的分手理由，登登登登！就是拿工作當擋箭牌提分手，好似你會變成他成為億萬富翁的絆腳石。因為自己工作太忙無法陪對方，本該滿是虧欠心理，怎麼反成了分手的爛理由了?