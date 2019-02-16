先吃主菜！營養師獨授「入口3大絕招」顧腸胃、養成好體質



▲營養師教你「入口3大絕招」，讓你能夠顧好腸胃、恢復好體質！（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



文、圖／營養師許睿涵

本週是回答粉絲看了《要先吃肉！營養師獨授「吃便當4步驟」...不怕胖、有助消化》後的提問：

Q：請問不是一般減重飲食都叫大家先喝湯再用餐，那我這樣做是不是瘦身效果更好哩？

A：齁齁齁，胃酸被稀釋＝食物無法好好被分解、殺菌，後果是很可怕的

◆胃食道逆流： 噴門關不緊，未消化的食團跟胃酸容易上衝，灼傷食道。

◆腸胃道發炎： 未完整消化的粗糙食團，把腸壁、胃壁刮的爛呼呼。

◆增加身體壓力： 細菌經由消化道入侵人體的機會增加，消耗我們的免疫力。

Q：那這跟難變瘦有關係嗎？

A：身體發炎（＝發燒）讓你體質改變、不只不易瘦，還可能讓你身心都損耗

◆水腫不易瘦： 細胞滯留水分來降溫。

◆嘴饞反變胖： 發炎壓力促讓身體自動找食物來修復受損細胞。

◆隱性營養不良： 發炎讓腸胃消化吸收功能失調，食物中的養分身體得不到。

◆慢性的疲勞與不舒服： 發炎細胞全身亂竄，代謝失衡讓你不健康。

Q：歐？那怎樣吃可以恢復好體質？

A：嘿嘿～教你吃飯3招，就能顧好腸胃、恢復好體質！

①飯水分離：

用餐前後60分鐘不碰液體（湯、水、飲品等等液體），真的忍不住的話→

※最多半碗（100c.c）潤潤喉、漱漱口

※有料濃湯優於清湯

②先吃主菜

※蛋白質刺激胃酸分泌讓食物消化更完整

※油脂刺激膽汁排出，增進膽固醇代謝

③細嚼慢嚥

每口細嚼20～30下

※食物越細碎，胃酸殺菌效果好

※食物越細碎，腸胃消化負擔少

以下好圖幫大家整理好，用餐記得跟好友分享，快樂聚餐還能養出瘦好體質！

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本文經「吃．營養．許睿涵營養師」授權提供，現有經營：粉絲團。