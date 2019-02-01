要先吃肉！營養師獨授「吃便當4步驟」...不怕胖、有助消化



▲吃便當的順序只要對了，就不怕會消化不良或是變胖！（圖／記者趙于婷攝）



文、圖／營養師許睿涵

這是在營養諮詢上常碰到客戶的提問之一，我就只吃個便當，也不會多吃，吃飯順序還重要嗎？要喔～而且還非常重要哩～

Q.中午都自己準備便當，熱量已經有控制住了，為什麼還要管飲食順序呢？不是全都吞下肚？

A.齁齁齁，當然有差囉，這是因為「營養素的消化吸收在腸胃道有的不同位置！」跟熱量相關的營養素開始吸收順序如下：

1.酒精：胃

2.碳水化合物：空腸上半段

3.脂肪：空腸中段

4.蛋白質：空腸下半段

先吃飯，消化形成的糖分到空腸馬上被吸收

※血糖快速上升→多餘血糖易轉成脂肪囤積

※胰島素大量分泌→血糖大幅震盪讓你易餓

即使吃相同東西，還是比較容易「變胖」

Q：那吃東西有建議的順序嗎？

A：嘿嘿～這樣吃助消化、不易胖

1.先吃主菜（蛋白質食物）

※蛋白質刺激胃酸分泌讓食物消化更完整

※油脂刺激膽汁排出，增進膽固醇代謝

2.再吃蔬菜好處多

※咀嚼增進大腦飽足感

※脂溶性維生素的吸收更完整

※纖維跟膽汁結合排出體外，幫助降低膽固醇

3.最後吃主食血糖穩

※血糖上升慢不易胖

※選雜糧根莖類營養更多

4.若要吃水果，主食勿吃完

※別因考量健康，吃飽又硬塞水果，反讓血糖亂亂飆、體重悄悄升

好圖整理如下，讓你快速學會好·好·吃便當！

本文經「吃．營養．許睿涵營養師」授權提供，現有經營：粉絲團。