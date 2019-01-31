普男不懂啦！高顏值帥哥「才有煩惱Top10」...專情卻一臉愛玩？



▲男神天菜才有的煩惱，普通人很難懂啊！（圖／取自Librestock）

網搜小組／綜合報導



網友總是說「人帥真好，人醜性騷擾」，挑另一半就要選高富帥，再再顯現出顏值能決定一個人的感情狀態是單身或是穩定交往中，但長得帥的優點真有這麼多嗎？其實背後也隱藏著普男、魯蛇們不知道的心酸血淚。《DailyView網路溫度計》運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，統整出「男神的煩惱Top10」，要讓普通人看仔細，感受一輩子你們都不會懂得天菜煩惱。



第10名：到哪都被說花心

這可說是帥哥的原罪，天生顏值高，就得背負「玩咖、愛把妹、情場高手」的罪名，以至於很多長得帥又專情的男網友們，在還沒被了解前，就先被貼上花心的標籤，可說是啞吧吃黃蓮，有苦也說不清啊。



第9名：遭朋友忌妒、排擠

別以為只有女生才會搞小團體，很多男生也討厭和顏值高的人做朋友，就怕兩人併肩同行醜帥立判，心儀對象對普男連甩都不甩，直接應證了「帥到沒朋友」這句話。

第8名：所有努力都被顏值蓋過

無論帥哥再怎麼努力，終究會被酸葡萄心裡的人說「都靠那張臉」。其實他們不是沒努力過，而是因為他們做得再多、再完美，都會被嗆。帥哥擁有只要露出一抹微笑，就會讓身邊的人為他赴湯蹈火的功力，但顏值高也不是他的錯啊！



▲為了成為大家眼中的天菜，帥哥只能不斷健身維持身材。（圖／達志／示意圖）



第7名：一直控制飲食，維持身材好累人

臉帥身材自然不能太差，否則就會讓旁人大嘆可惜，甚至說是邋遢、自我放逐，正因為如此，許多帥哥為讓自己處於巔峰，三餐控制飲食，瘋狂健身，以維持一身肌肉線條，甚至學起女生們迷上整形，過著為他人而活的日子。

第6名：常被女生倒貼，殊不知根本不懂虧妹

帥哥平常被妹貼久了，突然遇到真心喜歡的對象，會變得不知所措，不懂討對方歡心，甚至因為太無趣、像塊木頭而被打槍，顏值再高也是「了然」。



第5名：一舉一動都被放大檢視

一出生就自備鎂光燈的帥哥，成長過程中一舉一動都會成為大家茶餘飯後的話題，種種有損天使臉孔的陋習，只要一出現在他們身上，立馬會被放大檢視，就連闖個紅燈、亂丟個吸管套都被視為犯罪。



▲分手千錯萬錯一定都是帥哥偷吃的錯。（示意圖／CFP）

第4名：分手都是帥哥的錯

情侶分手原因百百種，但今天只要帥哥分手了，一堆人就會認定是他花心、劈腿、偷吃才會讓兩人愛情破滅，但其實顏值再高也是一個凡人，他可能才是情場上的受害者啊！

第3名：長太帥就一定不是處男

這就跟「長得帥就一定很會玩」是一樣的刻板印象，認為帥哥＝會把妹＝不是處男，但綜合10點你會發現，帥哥總是孤獨的，他們讓異性不敢靠近，同性不爽理會，是要叫他們如何遵循「情侶交往SOP」，開出人生第一槍勒。



第2名：顏值高莫名給人距離感

網友們眼中的帥哥，不外乎是濃眉、鼻子挺眼又大，然而擁有這種面相的帥哥，在不說話的情況下，難免給人一種冷酷的「王子距離感」，以至於很多妹子在搭公車時，除非身體不舒服，或是站到腳痠忍無可忍時，才會考慮坐在帥哥身邊。

第1名：團體中太亮眼，走到哪都第一個被點名

這對於想要低調卻又低調不來的帥哥來說是個超級大困擾，因為無論是上課、校園活動、家族聚餐，都會成為老師、長輩們爭相點名的對象，最後只能硬著頭皮被迫公開「有沒有女朋友」、「喜歡哪種類型」等私密資訊。只能說長得帥也很煩啊～