不只愛胖子、小腹婆！「脂肪肝」更喜歡5大族群...瘦子也難逃

▲脂肪肝最愛找上肥胖、高血脂的中年「大腹翁」等族群。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

脂肪肝已是國民症狀，其中又以「非酒精性脂肪肝」最常見，也就是俗稱的肝包油，是代謝症候群在肝臟的表現，不僅好發於中年人，兒童、青少年的比例也逐年上升。醫師指出，肝包油最愛找「運動量不足」、「攝取過多熱量造成體重過重」、「糖尿病」、「高血脂的中年大腹翁／小腹婆」、「體重正常或過輕的年輕泡芙族」。

台北市立聯合醫院消化內科林志陵主任指出，非酒精性脂肪肝代表肝細胞處理不完血流帶來的過多脂肪酸，只好以油泡形式堆積在肝臟裡，已是目前最常見的肝病，台灣約有4成的民眾有脂肪肝。

脂肪肝早期被認為是良性變化，無傷大雅，但林志陵進一步提到，近年研究顯示，約有1成的病人會產生發炎狀態，進而演變成肝硬化，甚至肝癌，也有少數病人直接跳過肝硬化階段，就發現肝臟腫瘤。

▲醫師提醒，「小腹婆」也是脂肪肝好發族群。（圖／達志示意圖）

林志陵也舉出一名臨床案例，54歲余女士接受慢性C型肝炎抗病毒藥物治療成功清除病毒已達兩年時間，但最近半年卻常感疲憊且肝指數持續高過5倍，追蹤抽血報告也沒發現新的病毒感染，自體免疫指標檢驗結果也正常，不過腹部超音波卻顯示有瀰漫性肝疾病併脂肪肝。

為了釐清肝臟發炎原因，余女士同意醫師建議，住院接受肝組織切片，一個星期後，病理報告解答了余女士肝臟發炎的病因，竟然是脂肪肝。余女士在知道這次肝炎是因為脂肪肝造成後，開始調整飲食習慣、認真運動，原本居高不下的肝指數也逐漸下降。

林志陵說，脂肪肝會因為飲食型態改變、運動量減低提高發生率，雖醫藥界持續研究，但目前尚無藥物可以有效治療脂肪肝，但可透過健康減重、良好飲食和運動，逐漸消滅脂肪脂肪肝，尤其是運動量不足、攝取過多熱量造成體重過重、糖尿病、高血脂的中年男女、體重正常或過輕的年輕「泡芙族」都是脂肪肝好發族群，一定要特別留意。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！