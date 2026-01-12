衛福部擬開放醫院聘「外籍照服員」　石崇良：盼第2季修法

▲衛福部已向勞動部提出外籍照服員提案。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

國內護理人力有長期缺口，衛福部將開放醫院聘僱外籍護佐和照服員。對此，衛福部部長石崇良今表示，醫院現在面臨找不到人，所以才導入外籍照護員，因此也進一步推動計畫，確實有擴大必要，已經跟勞動部提案討論，希望在第2季就可以修法。

石崇良說，國內在3年前推動住院整合照護計畫，利用共聘制度協助照護，過去都是自己要去找看護，但有時候跟醫院內部管理會有衝突，所以才會導入整合性照護計畫，由醫院聘請照服員，以1:4或1:5方式去提供照護，一開始健保也有編列預算，去年轉成公務預算，現在一年已經成長到5億，預計今年還會成長。

針對共聘制度照護，石崇良表示，這部分其實民眾反應很好，主要可以減輕家庭負擔，但醫院現在面臨找不到人，所以才研擬導入外籍照護員，這對護理人員負荷下降也有幫助，讓護理人員處理專業，生活照顧由外籍照服員協助。

他強調，這對第一線臨床負荷下降是有正面幫助的，但大家可能還沒辦法完全理解，這不是要取代護理，而是協助，接下來會加強護理界溝通，大家都要樂觀其成。

至於相關計畫時程，石崇良透露，已經跟勞動部提案了，但因為還要修訂相關辦法，他們也要開審查會，所以還需要溝通，目標希望第2季就能做法規修訂。

不過，他也坦言，如果有太多爭議或雜音，這部分腳步也會慢下來，所以還需要多溝通，讓大家瞭解這是好事，現在沒有預期的時間表，希望越快越好，因為台灣已經是高齡化社會，住院需要照護，如果沒有足夠人力，護理人員負荷也會變種，也無助於護理人力回流，若未來相關辦法修訂上路，也會規劃本勞比例，避免排擠到本地勞動人力就業。