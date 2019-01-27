ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

準炸！從你選擇的「4顏色冰沙」看出內心渴望　粉色＝想被愛

點評:小編想喝紫色的啦～
ETtoday健康雲

▲你想喝什麼顏色的冰沙呢？一張圖就可以看出你心中的渴望。（圖／翻攝自日本網站《Uranaitv》）
▲你想喝什麼顏色的冰沙呢？一張圖就可以看出你心中的渴望。（圖／翻攝自日本網站《Uranaitv》

國際中心／綜合報導

你想喝什麼顏色的冰沙呢？占卜研究員Moon Star Nanami就在日本網站《Uranaitv》和大家分享一個有趣的心理測驗，圖片中有粉紅色、紫色、綠色和橘色的冰沙，從你選擇的冰沙就可以看出「心中的渴望」，其中，如果你想喝的是粉紅色冰沙，那就代表你很想被愛、想要很多愛！

★測驗結果揭曉：

A.粉紅色：我想要更多愛

如果你想喝的是粉紅色的飲料，那就代表你現在應該過的很幸福，只是你心中還渴望擁有「更多愛」，因為你害怕失去愛情的不安全感變的越來越強烈。但是，你不能只是一直希望有人能夠給予你很多愛，你應該要先多愛自己，只要你能學會愛自己，那麼你渴望愛的焦慮就會減少。

▲戀愛,情侶,感情,甜蜜,約會。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲你應該要學會好好愛自己，這樣對於「愛」就不會充滿焦慮感。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

B.紫色：我想要一個人

看來，你最近是不是過的有點累呢？也許在別人的眼中，你看起來一切都很好、很快樂，但其實，你的心裡總是偷偷想著「我好想自己一個人」，所以現在該是時候讓你好好治癒心靈了！你應該要留一點時間給自己休息和社交，或者是接觸一些藝術、聽聽音樂，這些都能讓你的心靈獲得釋放。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲聽聽音樂或是接觸藝術都能讓你的心靈得到釋放。

C.綠色：我想改變環境

如果你選擇的是綠色飲料，那麼就代表你最近對工作環境或是住家感到不滿意，或是你一直覺得自己沒有辦法好好打掃、整理家裡，所以你心中一直會有「想要改變環境」的想法。

在你的心中，你認為只要能夠把自己放在一個更好的環境中，那麼不管是愛情或是工作都會變的更好；Moon Star Nanami建議你，也許可以好好思考一下家中是否有沒用的廢物，能夠重新改造。

▲夫妻,甜蜜,情侶,談戀愛,吃東西,披薩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲你應該要好好思考一下，家中是否有沒用的廢物可以重新利用。

D.橘色：我覺得有點孤單

最近在你的心中，突然出現一種莫名其妙的孤獨感。你常常會覺得自己好像跟周遭的人事物脫節，你會感到「異化」，因此Moon Star Nanami提醒你，該是時候拋棄「自己很孤獨」的這種想法了，你應該要多出去走走，把自己融入新環境中，並且找到一個適合你的人。

▲▼旅遊,笑,女孩,愛情,登山,快樂。（圖／翻攝自pixabay）
▲只要你願意融入新的環境中，那麼心中的孤獨感就不會如此強烈。

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

關鍵字： 心理測驗 個性 人格 特質 心靈 渴望
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

吃飯速度快＝自私！從「4種飲食習慣」曝個性...你是哪個？

老公就要選這款！「4大星座」對感情超專一...雙子意外上榜

就是他啦！感情出現「5特徵＝找到真愛了」...遇到別傻放手

半年狂鏟54公斤！體重破百男靠「4招」減肥：偶爾要作弊一下

桃花滿地都是！「4大星座＝超強發電機」...巨蟹座男女通吃

一支筆測出糖尿病！專家獨授「9個簡單測試」看出身體疾病

吃魚恐智力衰退！專家揭「殘酷真相」...獨授3大絕竅選好魚

你也可以！英國女王「長壽5大秘訣」曝光...她三餐都這樣吃

快改掉！惹人討厭「7大行為」心酸曝光...網QQ：難怪沒朋友

吃起來！營養師揭「身體有8大跡象＝吃不夠」...金魚腦中槍

讀者迴響

回到最上面