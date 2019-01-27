準炸！從你選擇的「4顏色冰沙」看出內心渴望　粉色＝想被愛



▲你想喝什麼顏色的冰沙呢？一張圖就可以看出你心中的渴望。（圖／翻攝自日本網站《Uranaitv》）



國際中心／綜合報導

你想喝什麼顏色的冰沙呢？占卜研究員Moon Star Nanami就在日本網站《Uranaitv》和大家分享一個有趣的心理測驗，圖片中有粉紅色、紫色、綠色和橘色的冰沙，從你選擇的冰沙就可以看出「心中的渴望」，其中，如果你想喝的是粉紅色冰沙，那就代表你很想被愛、想要很多愛！

★測驗結果揭曉：

A.粉紅色：我想要更多愛

如果你想喝的是粉紅色的飲料，那就代表你現在應該過的很幸福，只是你心中還渴望擁有「更多愛」，因為你害怕失去愛情的不安全感變的越來越強烈。但是，你不能只是一直希望有人能夠給予你很多愛，你應該要先多愛自己，只要你能學會愛自己，那麼你渴望愛的焦慮就會減少。



▲你應該要學會好好愛自己，這樣對於「愛」就不會充滿焦慮感。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



B.紫色：我想要一個人

看來，你最近是不是過的有點累呢？也許在別人的眼中，你看起來一切都很好、很快樂，但其實，你的心裡總是偷偷想著「我好想自己一個人」，所以現在該是時候讓你好好治癒心靈了！你應該要留一點時間給自己休息和社交，或者是接觸一些藝術、聽聽音樂，這些都能讓你的心靈獲得釋放。



▲聽聽音樂或是接觸藝術都能讓你的心靈得到釋放。



C.綠色：我想改變環境

如果你選擇的是綠色飲料，那麼就代表你最近對工作環境或是住家感到不滿意，或是你一直覺得自己沒有辦法好好打掃、整理家裡，所以你心中一直會有「想要改變環境」的想法。

在你的心中，你認為只要能夠把自己放在一個更好的環境中，那麼不管是愛情或是工作都會變的更好；Moon Star Nanami建議你，也許可以好好思考一下家中是否有沒用的廢物，能夠重新改造。



▲你應該要好好思考一下，家中是否有沒用的廢物可以重新利用。



D.橘色：我覺得有點孤單

最近在你的心中，突然出現一種莫名其妙的孤獨感。你常常會覺得自己好像跟周遭的人事物脫節，你會感到「異化」，因此Moon Star Nanami提醒你，該是時候拋棄「自己很孤獨」的這種想法了，你應該要多出去走走，把自己融入新環境中，並且找到一個適合你的人。



▲只要你願意融入新的環境中，那麼心中的孤獨感就不會如此強烈。