川普自曝25年吃高劑量阿斯匹靈　台大醫：恐增出血風險

美國總統川普專訪透露自己25年來每天服用「阿斯匹靈」（aspirin）劑量高達325毫克，遠高於醫師建議，原因在於他「不想讓濃稠的血液流過心臟」。台大醫師表示，過往研究已經證實，服用低劑量與高劑量阿斯匹靈，在抗凝血、讓血液清澈效果一致，也就是說，高劑量效果沒有更好，反而是腸胃道不適、出血的風險明顯增加，一般不建議這樣使用。

現年79歲的川普是美國史上第二年長的總統。他在接受《華爾街日報》專訪中透露，自己每天服用的阿斯匹靈劑量達325毫克，遠高於梅約醫院（Mayo Clinic）建議60歲以上族群預防心血管疾病的81毫克低劑量。儘管醫療團隊多次建議減量，但川普卻不買單，強調自己已經這樣吃了25年。

「我這人有點迷信，」川普表示，他認為阿斯匹靈有助於稀釋血液，「我不希望流過我心臟的是濃稠的血。我想要清澈、順暢的薄血流過心臟，這樣說清楚嗎？」

台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長、台大醫院心血管中心心導管室主任王宗道受訪表示，阿斯匹靈一般建議用量為81毫克至100毫克。過往研究比較低劑量（81~100毫克）與高劑量（325毫克）使用，在抗凝血、讓血清澈的效果其實是一致的，劑量提升再高也差不多，所以服用低劑量就足夠了；但就副作用來說，卻會因為劑量上升而明顯增加，包含腸胃不舒服、腸胃出血，所以在長期使用上並不建議吃高劑量。

過去相關標語很常會講到「不含阿斯匹靈、不傷胃」，腸胃道副作用其實正是台灣人不太想吃阿斯匹靈的原因。王宗道指出，阿斯匹靈其實已有超過百年使用歷史，是相當成熟且有效的藥物，許多人因將其視為單純止痛、消炎藥，或擔心傷胃而產生偏見，卻忽略了它在心血管保護上的重要角色。雖然目前已有其他抗血小板藥物如「保栓通」，但健保給付條件相對嚴格，在心血管保護效果上，阿斯匹靈其實與之相近，仍是臨床常用選擇之一。

至於川普的用藥方式，王宗道分析，美國人通常個子較高、體重較重，劑量用比較多的情況確實有可能性，不過該藥物在台灣是處方用藥，也不建議民眾看到相關新聞就來尋求同樣的劑量。

王宗道指出，阿斯匹靈建議用藥族群是已經有心血管疾病、心腦血管或周邊血管疾病，例如血管狹窄超過 50%、曾經中風、心肌梗塞或已放置支架者，需為「血管到一定程度」的個案。至於其他狀況較輕微者想要用藥保養，仍須考量腸胃出血等副作用，且尚無明確證據支持「非吃不可」。

王宗道也提醒，使用阿斯匹靈藥物建議飯後服用，也必須注意自己是否有胃部不適，也要觀察自己大便顏色是否變黑，此為出血的徵兆。