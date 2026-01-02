ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

疝氣拖延恐「腸壞死、敗血症」奪命　醫揭4真相：不可能自癒

▲許瓈文,亞大附醫。（圖／亞大附醫提供）

▲疝氣常見於鼠蹊、肚臍等部位，要注意這是會愈來愈嚴重的病，一定要儘速治療。（圖／亞大附醫提供）

記者邱俊吉／台北報導

許多民眾以為疝氣只是「鼓一塊」，等有空再處理即可，但醫師說，疝氣無法自然痊癒，愈拖只會愈嚴重，一旦腸道受壓、血流中斷，最壞可能導致腸穿孔、敗血症，連生命都有危險，這不是小病，切勿輕忽。

亞東醫院外科暨創傷加護病房主任蕭庭豐表示，疝氣是腹腔內的組織或器官，因腹壁肌肉或筋膜薄弱而向外突出，常見部位包括鼠蹊部、肚臍及手術疤痕處，此為日常生活中不斷承受腹內壓力的結果，若放任不管，風險勢必將隨著時間持續累積，以下是4個關於疝氣的真相，民眾要多注意：

●疝氣只會惡化，無法自然痊癒。腹腔就像壓力容器，咳嗽、提重物或用力排便時，腹內壓會平均傳遞到腹壁，若有比較薄弱的點，壓力將集中在該處，組織會不斷被擠出，而當突出範圍愈大，張力將上升，缺口會被拉得更開，所以疝氣不可能自行痊癒，拖延將提高嵌頓、壞死風險。

●疝氣可致命，且症狀可能不明顯。多數人以為腸子卡住一定會劇痛、嘔吐，但「李斯特氏疝氣」只夾住腸壁一部分，腸道內容物仍可通過，未必會出現腸阻塞症狀，卻可能迅速缺血、壞死，且這類疝氣的外觀看似小腫塊，易被誤認為淋巴結，常見於年長女性，如延誤診斷，恐引發腸穿孔及敗血症。

●腹部凸起未必是疝氣。腹部中線隆起有時是腹直肌分離，肌肉被撐開但未破裂，腹腔內容物並未突出，外觀看來像疝氣，處理方式卻不同，不過多數腹直肌分離雖不需手術，當合併臍疝氣，則仍需外科醫師評估以免誤判。

●臍疝氣其實很常見。研究顯示，成人臍疝氣盛行率可達2到5成，女性明顯高於男性，因懷孕期間腹壓易上升；臍疝氣多數體積小、可回縮，這僅需追蹤，但如出現無法推回、疼痛或變色，代表內容物可能被卡住，須儘速手術治療。

蕭庭豐指出，疝氣雖常見，卻潛藏致命風險，民眾若發現腹部、鼠蹊部鼓起，用力時還會明顯突出，應及早就醫，目前手術安全性高且恢復快，「千萬別等疝氣自己好，因為這永遠不會發生」。

疝氣 腹部鼓起 臍疝氣 手術治療 醫師提醒

