不吃花生豬腳乳量仍足　醫點名4大「發奶食物」： 好心情也很重要

記者邱俊吉／綜合報導

不少哺乳媽媽談到奶量，腦海浮現的往往是「花生豬腳」，但醫師強調，進補單一食物對發奶影響有限，關鍵應該是蛋白質、全穀類、好油脂及鐵質這些「神隊友」是否到位，特別是蛋白質，因為母乳95%是水分，5%則是蛋白質，多喝高蛋白的湯湯水水，既補水又能提供乳汁最佳原料，同時維持好心情，餵奶更順手。

東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上在臉書分享，「發奶食物」能奏效，多半是因為同時補充水分與營養，像是燕麥、糙米等全穀類，若用來煮粥或煮湯，可穩定提供熱量及蛋白質，血糖也不易有太大起伏，有助媽媽在產後恢復期保住體力，維持泌乳步調。

此外，植物性蛋白同樣重要，例如豆腐、豆漿等性質溫和的食材，和高油脂或重口味補品相比，較不易造成腸胃負擔，適合產後長期食用，也有助持續產生乳汁，不會在短時間「衝量」後又快速下滑。

在油脂選擇上，黑芝麻、核桃等種子和堅果富含不飽和脂肪酸，可提升乳汁的營養品質，另魚類如鱸魚、鮭魚等，透過煮湯方式可同時補水，又能攝取Omega-3脂肪酸與優質蛋白，對泌乳及寶寶發展都有幫助；此外，綠色蔬菜如菠菜、紅莧菜，則可補充鐵質，改善產後常見的疲倦與氣色不佳問題。

嚴絢上並指出，對哺乳媽媽而言，心情穩定和身體舒服，是任何食物都取代不了的發奶關鍵，故餵奶最忌諱「勉強自己」，若不喜歡花生豬腳，硬吃只會增加心理壓力，反而抑制泌乳反應，不如將重心放在多樣飲食、充足水分，並保持心情放鬆，盡量親餵，才是發奶的黃金法則。

