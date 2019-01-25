孕媽產前2hr「OO分散疼痛」！醫傻眼：到院15分鐘後就生了



▲你有聽過有人為了分散疼痛感，在生產前還去腳底按摩的嗎？（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

媽媽，是全天下最辛苦的職業！除了得忍受懷胎10個月的不適感，即將臨盆前有的媽媽還要歷經10多個小時慘痛產程，這種苦惟有當人母才會懂。但卻有一名媽媽在生產當天，竟還預約2小時的「腳底按摩」，原為了分散子宮收縮時的疼痛感，但按到最後也搞不清「是哪裡痛」。沒想到按完腳底按摩後到院15分鐘就成功順產了，連醫師都驚訝。

婦產科名醫陳保仁日前在《醫師好辣》節目上分享，某天晚上值班，8點時突被產房通知一名產婦要生第一胎，但到醫時子宮頸已開全，在醫學上稱為急產，「也常遇到急產，有的很年輕，有的真的很會生，因為小孩比較小」。產婦到院時立即被送進產房生產，不到15分鐘就結束生產，醫師在縫合時順便盡衛教職責，「我說妳都沒產兆嗎？」產婦的回答讓他傻眼。



▲產婦腳底按摩2小時後，到院15分鐘就生了，連醫師都驚訝。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

陳保仁說：「她說好像有又好像沒有，因為她下午先去腳底按摩，我說『妳去腳底按摩幹嘛呢？』她說因為我快要生了，我怕萬一痛我分不清楚，太早來會被退貨」。因此產婦心想在有點疼痛時腳底按摩以轉移注意力，因此預約傍晚6點腳底按摩。「妳不會越按越不對勁嗎？她說『我也搞不清楚是痛，還是哪裡痛』」真的按完2小時，送醫15分鐘後就生了。也讓醫師有感而發，決定在診所附設腳底按摩室，「只要產程比較慢的，我就叫她來按一按」，讓現場來賓醫師笑成一片。