過年老被長輩問工作感情　醫提「失智症考題」讓你反擊！

▲亞東醫院一般神經科主任甄瑞興提出日常失智8大問題。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

農曆年是一家老小聚在一起的歡樂時刻，由於人口高齡化，全球平均每3秒就有1人罹患失智症，醫師提醒不妨趁著年假歡聚時，利用小題目來考考家中的長者，若疑似有失智症狀，就可儘早就醫。亞東醫院一般神經科主任甄瑞興提出日常失智8大問題，只要超過2題不對，可能就有認知障礙的情形。

根據內政部統計，截至106年11月，台灣老年人口比率達13.80%，其中以新北市老年人口居全台第一，共有46.5萬，而目前台灣失智症人口已逾26萬人，以失智症65歲以上人口盛行率8%推估，新北市失智人口恐至少有3.4萬人之多。

甄瑞興指出，失智症是個道地的高齡化疾病，根據流行病學調查結果，65歲以上年紀越大盛行率越高，且每5歲盛行率以倍增趨勢增加，而失智症患者從罹病到死亡約5-9年，雖然目前沒有痊癒的可能，但醫學上和日常生活是可以延緩失智症狀，改善病人生活品質之外，也能進一步減輕照顧者的負擔。

「經常忘東忘西、原本會的事不會了、語言能力下降、時間和空間混淆、行為改變」等都是失智症徵兆，但很多人在當下都會誤以為只是「老化、退化」現象而不以為意。甄瑞興提醒，親人是最容易發現的，因此除了提高警覺之外，平時也可透過一些簡單的日常問題，來判斷是否有認知功能障礙的情形。

▲醫師出8大失智症考題，只要2題答錯，就要可能有認知障礙情形。（圖／達志示意圖）



【失智症8大日常問題】

1.短期記憶

今天中午吃什麼，什麼肉、魚、湯？

2.三字詞

請長輩先記住「襪子、藍色、誠實」三個詞語，5分鐘後再問一次。

3.時間定向感

請問現在是上午、下午還是晚上？

4.判斷上的困難

遇到鄰居失火你會怎麼做？

5.注意力與計算

受教育>2年：100-7等於多少？再減7？再減7？再減7？再減7？

未受教育<2年：20-3等於多少？再減3？再減3？再減3？再減3？

6.重複相同問題

最近有沒有重複買一樣的東西或重複問問題？

7.學習能力變差

觀察長者在看電視時，還會不會使用遙控器換台。

8.對活動、嗜好興趣降低

長輩以前會打麻將、看報紙、愛跟別人聊天卻漸漸都不做了。

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