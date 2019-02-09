▲健身狂練腿「操爆膝蓋」，她變天就悶痛...針灸也無效！（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

翹臀與蜜大腿是許多女性的夢想，但千萬不可操之過急。一名33歲的粉領族去年天天上健身房練腿，卻疑似因為施力不當，傷到左膝後方關節，一到陰雨天、睡前就悶痛，針灸無效改掛骨科門診，經檢查確診為「足額炎」，施打一劑消炎針並修養3周後，症狀終於獲得改善。

收治患者的台北醫學大學雙和醫院骨科教授陳志華表示，足額為大腿後方肌腱附著的地方，無論是跑、跳、或伸直、彎曲都會動到此處，一旦運動過度又未做好放鬆，就會容易引發肌腱疲勞，釀成發炎，一般患者症狀輕微，僅需適度休息即可，只有嚴重發炎者，才需要打針消炎。

陳志華提到，該名患者在診間主訴，每次到健身房，都會在練大腿的機器上「操兵」，2~3個月前開始有悶痛感，尤其是在睡前或下雨天，整條左腳都會痠麻感，到中醫針灸了一個月卻不見改善，每逢久坐或久站還是會不舒服。

「年輕的女性特別容易有足額炎。」陳志華提到，這是因為女性肌肉沒力，容易在重訓時施力錯誤造成拉傷，有些醫師不知道原理，可能會誤診為退化性關節炎，造成無效治療，殊不知只要在運動後多冰敷、休息，就能大幅減緩發炎症狀。