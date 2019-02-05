▲回台中老家睡一覺「臉眼發紅」，真的是空污惹的禍？（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

好端端的眼睛，怎麼一回家就紅了？今年28歲的奇奇（化名）長年在台北工作，每次休假返回台中老家，卻飽受眼睛紅、痛困擾，尤其在睡覺起來特別明顯，讓她懷疑是否為空污惹禍？醫師表示，空污的確是造成眼睛過敏的主要原因之一，但不排除可能是枕頭上的毛屑惹禍。

中國附醫新竹分院眼科主任陳瑩山表示，空污已成「環保疾病」，而非單純醫療問題。台中因有火力發電廠，空氣品質長年為人詬病，近年來也有不少民眾反應回到台中後眼睛易有不適症狀。

陳瑩山提到，PM2.5等細懸浮微粒容易被位於眼白的眼睛結膜所吸收，進而跑到眼睛血管內造成過敏，眼睛微血管遭外來物質入侵，就會引起紅、養等發炎反應，此時再戴隱形眼鏡，結膜更會因持續摩擦，持續發炎硬化，最後演變成凸起的小結膜瘤。

▲PM2.5讓眼睛也「紅爆」。（圖／陳瑩山醫師提供）

此外，每當霾害來襲，天空中佈滿細懸浮微粒，會讓人產生陰天的錯覺，但此時紫外線依然強盛，眼睛卻失去保衛警惕，若未戴太陽眼鏡出門，恐讓眼睛直接暴露在紫外線中，造成結膜硬化，瞳孔失去保護，也會加速白內障發生。

該如何判斷結膜是否受到紫外線侵害？陳瑩山表示，民眾可以對著鏡子觀察，看眼睛黑白交接處3點鐘、9點鐘方向有沒有突起，若有的話，那就是結膜受損產生的「硬皮」，嚴重者甚至會鼓起泛黃，雖然可以透過手術磨平，但眼睛仍會有異物感，隱形眼鏡也很難服貼眼球。

▲若結膜硬化，隱形眼鏡恐很難貼服眼球。（圖／示意圖／達志影像）

最後，陳瑩山提醒，空污已成常態，民眾平時可多吃葉黃素保養眼睛，在環保局發布空污警報時，也可配戴包覆式太陽眼鏡出門，回家後切忌用生理食鹽水沖洗眼睛，否則會把抗菌表層沖掉，反而對眼睛造成傷害。

至於奇奇的眼紅症狀到底是否為空污所致？陳瑩山說，不排除，但若睡覺用的枕頭上有毛屑，也可能造成眼睛過敏，建議回家後可先將枕頭洗淨晾乾，避免症狀持續加重。