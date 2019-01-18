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好市多十味觀麻辣鍋「混到過期湯底」　衛生局開罰6萬

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▲▼好市多「十味觀麻辣鍋」竟過期1年！緊急全下架。（圖／記者董美琪攝）

▲好市多代十味觀廠商寄送通知信。（圖／記者董美琪攝）

記者趙于婷／台北報導

好市多遭網友爆料販售過期一年的「十味觀麻辣鍋」，好市多雖立即通知購買者，但不少人收到消息前都已經吃下肚，令人傻眼。對此，台北市衛生局指出，十味觀麻辣鍋誤把「過期湯底」混入正常產品中，已依照《食品安全衛生管理法》開罰新台幣6萬元。

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多消費經驗分享區」PO出好市多通知信，「根據好市多購買記錄，你在2018/9/4～2018/12/21期間，購買的十味觀冷凍麻辣鮮鍋因少部分商品的包裝操作疏失，導致商品內袋包裝以及外盒上的有效期限不同，外包裝效期為2019/8/16；內包裝則為2017/12/16。目前所有外盒效期為2019/8/16的商品已經下架。」讓收到信件通知的網友相當傻眼。

▲▼好市多「十味觀麻辣鍋」竟過期1年！緊急全下架。（圖／記者董美琪攝）

▲網友在臉書貼出好市多寄出的通知信。

台北市衛生局食品藥物管理科技正邱雯萍指出，十味觀食品公司誤把過期的「湯底混入正常期限產品」出售，已請該公司代表到衛生局說明，掌握或混到過期鍋底的批號，共有271盒賣到好市多，目前好市多已全面下架，也進一步提出賠償方案。

好市多表示，由於廠商人為疏失，於去年12月中就有會員反應該商品有問題，當時除向廠商反應也將產品全數下架，該批號商品有200多組，其中有問題的有80幾組，有購買的會員都可以到賣場辦理退貨，另外，目前該廠商商品共8款都已暫停販售，包含醬料類、火鍋類等，短期內不會再上架。
 

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關鍵字： 好市多 十味觀麻辣鍋 湯底 過期湯底 台北市衛生局
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