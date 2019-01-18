眼睛看不見症狀皮膚卻痛得像被刺！皮蛇其實它是水痘？

▲眼睛看不見「皮蛇」的症狀，皮膚卻痛得像被刺一樣，其實它是水痘？！ （影／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

▲「皮蛇」這個名字的由來是因為水泡長在皮膚上，其形狀像蛇而命名的。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

眼睛看不見的「皮蛇」症狀，皮膚卻痛得像被刺一樣，時而感覺被電，時而感覺被火燒！在醫學上，「皮蛇」又被稱作「帶狀皰疹」，最近天氣變化很大，帶狀皰疹病患也變多了，但別慌，神經很有事的「神經嗨嗨」要帶你了解背後的真相。

「皮蛇」這個名字的由來是因為水泡長在皮膚上，其形狀像蛇而命名的。護理師王培樺表示，小時候大家會長的水痘其實有的會藏在神經根裡，當身體抵抗力較差時，皮蛇就會發作，特別需要留意的是50歲以上的族群、三高及癌症患者、營養不良或是壓力大的人。

▲一開始長皮蛇的時候，可能只是部位痠痛，後期才會冒出水泡。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

護理師賴宜婷說，一開始長皮蛇的時候，可能只是會覺得部位痠痛，人的肉眼是看不見任何不妥，後期冒出水泡以為只是皮膚過敏，求診後才發現原來是皮蛇。賴宜婷提醒，有的人之後會化膿和結痂，皮膚就自然痊癒了，但有的人即使皮膚好了，還是會有疼痛的感覺，這就是「皰症後神經痛」，甚至穿衣服也會痛，若是懷疑自己得了皮蛇，要避免這樣的疼痛，請趕快求醫，不可拖延。

▲皮蛇一般發生在單側，除非病患抵抗力真的很差才會長一圈。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

皮蛇長一圈就會致命？！王培樺解釋，皮蛇一般發生在單側，除非病患抵抗力真的很差才會長一圈，而長皮蛇的人要注意，傷口要確保不受感染，傷口疼痛的情況下建議用冰敷，飲食方面則暫時別吃炸物、辛辣、酒精等刺激性食物。另外，也要保持早睡的習慣，適當地補充維他命增強抵抗力，50歲以上的民眾也可以施打預防針。

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