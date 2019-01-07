眉心、前額、頭部兩側　三招簡單頭部按摩幫助腦循環

▲許多上班族一到下午就開始頭部緊繃和脹痛，但只要按對部位，就能讓肌群達到很好的放鬆。（影／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

▲長時間坐在辦公桌，頭部腫脹卻不知怎麼辦，是許多上班族的煩惱。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

長時間用電腦上班覺得頭部緊繃和脹痛嗎？先不要亂按，鄭淳予醫師教你三招安全又簡單的幫助腦循環按摩運動，按對肌群，整個人就精神起來了！

▲按摩頭部切忌不要按到痛，只要有痠跟緊就夠了，目的是促進血液循環。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

第一個肌群，眉心部位

鄭淳予說，可以用兩根中指深壓眉心的大肌肉，約5～10秒就放開，重複三到五次，這是能常按的部位。



第二個肌群，前額肌肉

這裡按的範圍是從眉頭到眉尾，訣竅是慢慢推開，並且按得深，鄭淳予提醒，切忌不要按到痛，只要有痠跟緊就夠了，目的是促進血液循環，讓淺層筋膜達到放鬆，過程中還是要有規律地呼吸。

▲很多上班族一到下午就漸漸覺得太陽穴很緊，這通常是因為頭部兩側顳肌在緊繃和腫脹狀態。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

第三個肌群，頭部兩側顳肌

很多上班族一到下午就漸漸覺得太陽穴很緊，鄭淳予解釋，這通常是因為頭部兩側顳肌在緊繃和腫脹狀態，肌群的位置可以透過兩種方式定位，一是牙關咬緊時頭部兩側突起的大肌肉，二是以小拇指在眼角，大拇指在耳朵上方，中指落的地方就是顳肌。頭部兩側顳肌一樣是深壓5～10秒，當它鬆一點就表示血液循環是好的，太陽穴的腫脹自然就會消失。鄭淳予補充，這個按摩動作不是真的去按太陽穴，而是要按顳肌大肌肉。

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