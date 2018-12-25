少吃麵包真的會舒緩腹脹　有關無麩質料理冷知識

▲最近很夯的無麩質料理掀起一股飲食新風向，但它到底是什麼呢？（影／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

▲大部分我們所吃的東西都是屬麩質的，種類從麵包類、包子、甜點、調味料到啤酒都算是麩質食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導 影、圖／播吧

你知道什麼是麩質食物嗎？現在很流行的無麩質料理又是什麼？鄭淳予醫師ｘ神經很有事的「TALK SHOW」要報給你知麩質和無麩質食物之間的不同，跟風以先先來了解是否適合你吧！

大部分我們所吃的東西都是屬麩質的，種類從麵包類、包子、甜點、調味料到啤酒都算是麩質食物，護理師汪雅惠表示，麩質（Gluten）是麥類的一種蛋白質，主要由麥膠蛋白和麥蛋白所組成，像是在大麥、小麥、黑麥的含量都很高。

▲無麩質食物其實是為乳糜瀉病人而設計的飲食配方。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

你有搓過麵糰嗎？護理師賴宜婷說，麵糰裡面黏黏的東西其實就是麩質，它會使食物變得Q彈且膨鬆，這也是可頌這麼好吃的緣由。

無麩質食物其實是為乳糜瀉病人而設計的飲食配方，賴宜婷解釋，乳糜瀉是一種對麩質過敏的免疫失調症，並會造成免疫系統攻擊體內小腸，引起小腸發炎、絨毛受損，使身體沒有辦法吸收營養素，營養不良等等健康問題就會浮出水面了。

▲有研究發現，腸躁症病人少吃麩質食物的確會減少腹脹和腹瀉。（圖／示意圖／達志影像）

汪雅惠指出，除了乳糜瀉病人以外，另有兩種人也要特別留意，一、小麥過敏者，小麥製品會引發他們全身性的過敏反應，包括喉嚨痛及皮膚癢等症狀；二、非乳糜瀉的麩質敏感症，會有頭痛、疲倦、腹脹、腹瀉、腦霧的狀況出現。

有研究發現，腸躁症病人少吃麩質食物的確會減少腹脹和腹瀉，汪雅惠說，少吃麵包真的會幫助腹脹的舒緩。逛超商也可以找到無麩質食物，你信嗎？汪雅惠說，只要不挑麥類製品及含有色素成份的就行，像是奶蛋魚肉類、米飯、水果都是沒問題的。

▲無麩質飲食不等於健康食品，因為麩質食物也有好的維生素和礦物質。。（圖／鄭淳予醫師ｘ神經很有事提供，請勿任意使用）

對於腸道功能正常的人，有必要戒掉麩質嗎？無麩質飲食不等於健康食品，賴宜婷說，麩質食物也有好的維生素和礦物質，2017年有研究指出，嚴格遵循無麩質飲食的人因為缺少穀物中的營養素，罹患心血管疾病的風險也會提高。賴宜婷補充，麩質裡面也包含大量的膳食纖維，有助於降低糖尿病的機率。

▲每個人的飲食喜好各不同，吃食物原型才是重要。（圖／取自免費圖庫pixabay）

飲食最重要還是要均衡地攝取，汪雅惠提醒，每個人的飲食喜好各不同，吃食物原型才是重要，對容易腹脹的人而言，可以試試記錄自己一天的飲食習慣，盡量避免吃會過敏的食物。

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