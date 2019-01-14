花蓮男嬰「腦膜炎」器官衰竭送台大　醫：應為細菌感染

▲花蓮男嬰「腦膜炎」多重器官衰竭送台大，醫：應為細菌感染。（圖／翻攝花蓮同鄉會臉書）

記者嚴云岑／台北報導

花蓮一名媽媽13日深夜緊急PO文，表示5個月大的兒子罹患腦膜炎、敗血性休克合併多重器官衰竭，14日要搭車號8379-L3的救護車前往台大醫院，拜託駕駛讓道。醫師表示，腦膜炎分為病毒性與細菌性兩大類，推測嬰兒應為細菌感染，就算順利救回，也會留下或多或少的後遺症。

焦急的媽媽在臉書社團「花蓮人」貼文，「可不可以幫幫我救我的孩子，明天要轉台大，可請各位大大在路上看到救護車讓到嗎？一台是救護車，一台是我們，早上九點出發，請各位大大們在留意。」目前已有超過700多名熱心網友留言，1000多人分享轉貼。

花蓮慈濟醫院公關室主任游繡華表示，該名男嬰是於12日入院治療，13日症狀就受到控制，目前腦膜炎細菌仍在培養中，但媽媽想到其他醫院接受治療，已於今（14）日上午10時自行辦理出院，與小孩一同搭救護車離開。

▲花蓮重症嬰緊急送往台大醫院搶救。（圖／民眾楊秀華提供）



台大醫院小兒部主任黃立民表示，目前還沒看到該名男嬰的症狀，但依據母親貼文描述，應該為細菌性腦膜炎所致，常見的致病菌為肺炎鏈球菌、腦膜炎球菌等，儘管近年來因整體公共衛生提升，發生率已大幅下降，「但一感染就很嚴重」，也有10%的致死率，就算順利救回，也會留下抽筋、肢體不能動、視力衰退、人格改變等後遺症。

黃立民表示，一般大型醫院都有處理病毒性腦膜炎的能力，男嬰入院後，會先找出引發感染的細菌，一般細菌培養需要3天，期間會在加護病房照顧，並盡快對症下藥。他也提醒，入冬家人應注意嬰幼兒保暖，如有感冒、發燒應儘速就醫，出入公共場所也要戴口罩，減少交叉感染風險。