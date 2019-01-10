重回熱戀期！情侶必知「5個愛情加分題」　牽手走一輩子

▲愛情不只存在感性，更應該用頭腦好好經營。（圖／翻攝PAKUTASO）

文／智遠老師



明明在戀愛，卻很像單身。總是一個人吃饭，一個人看電影，一個人曬太陽。一個人風雨裡的時候，身邊也没有你。

在戀愛中的人常常被感性牽引著，很多事都只會跟著心走。你可能只是一味對對方好，把這當作對方喜歡自己或者留住對方的籌碼。或者對待感情太過理想化，而忽略了一些生活上的現實，覺得有情飲水飽，只要雙方相愛就好了。再或者，每次和戀人鬧彆扭，為了怕麻煩而選擇逃避，結果卻埋下了一個更大的麻煩。

其實他愛你時，你高矮胖瘦他都喜歡。他不愛你時，你胖是錯，瘦更是錯。高了是燈桿，矮了是地磚。



真正愛你的人，在眼裡的所有標準都是你。

很多人都說要用心談戀愛，用心是沒錯，但是在用心的時候別忘了去進行思考。大多數的人，都是到快分手了才後知後覺，恍然大悟，原來在這段關係當中，有很多事情都太想當然、天真了。那麼今天我就來跟大家分享，在愛情中那些容易被你忽略的事情，我們一起把它變成加分題。

1.愛情中的新鮮感



其實在愛情，雙方合適很重要，「新鮮感」也很重要，最好的愛情，是跟合適的人一起挑戰做不同的事情，去發現更廣闊的世界，去創造更新鮮的記憶。



有人說：沒有 「新鮮感」的愛情，就像是一塊雞胸肉，食之無味棄之可惜。



所謂的 「新鮮感」，並不是和不同的人去做同樣的事情，而是跟同一個人去嘗試不同的新事物。







▲感情是否長久，取決兩人是否能互相成長。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

你不需要委屈求全，我也不用刻意奉承，你不用俯身，我也不需踮腳。這樣的兩個人，分開時也能各自安好，在一起更會閃閃發光。兩個人相處的時間越來越多，更是習慣了彼此的存在，這是好事，也是壞事。一段感情能否長久牢固，其實是兩人之間的博弈。勢均力敵的兩個人，不分伯仲才能走到最後。



兩個人在一起，進步快的那個人，總是會甩掉原地踏步的人。 因為人的本能，就是希望探求更多精彩的生活。你要相信，愛情能改變一個人。這世上總有些事，不是只要變得優秀就能解決的，就像愛情。

2.給彼此空間



雙方多給彼此一點空間，很多情侶在談戀愛的時候，總是喜歡把對方的一切據為己有，認為在一起後，就必須讓生活透明化。但在一起是不等於要入侵對方的生活，畢竟每個人都是獨立的個體，愛情也只是生活中的一部份，多給彼此一點空間，能夠讓彼此做自己想做的事情，不至於讓另一半委屈跟隨著。

都說「距離產生美」，情侶之間留出一點距離，不要太早同居，同居意味著增加見面與相處的機會，縮短約會的距離，但是日久會生情，也會生厭，有好必有壞。

3.豐富自己的生活

可以嘗試著，在工作之餘豐富自己的生活。舉例來說：男性可以去健身，去參加馬拉松跑，女性可以去練瑜伽，或是學習外語。每天不斷接觸新的事物，不斷擴充屬於自己的社交圈，當日常生活的軌跡有了新變化，雙方共同分享的話題也會越來越新鮮，說的人越說越精彩，聽的人也是越聽越有味。

▲懂得充實彼此的生活，讓分享的話題更多元豐富。（圖／CFP）

4.對愛情別太理想化與執著

我們每個人都有自己的優缺點，我們並不完美。不愛你的人會把這些缺點無限放大，而愛你的人卻會無限縮小。喜歡是接受你的優點，愛是接受你的全部。

其實很多人對待感情都太過於理想化了，如果想要擁有一份浪漫的真愛，想找到一個眼裡100分的戀人，就是因為這種過於理想化的心態可能會忽略了一些客觀現實。



最主要都有這方面的表現：對真愛太過執著

有些人對於尋找所謂的「真愛」太過於執著，也許是被某些文章或者電視劇荼毒了，看著書裡電視劇裡的美好愛情過於羨慕，一心只想找到自己心中的那個「理想」。說白了文章電視劇那畢竟是文藝作品，是拍出來給人看的，雖然它源於生活，但畢竟現實狀況高於生活，你非要找到一個電視劇中的「白馬王子」或者「白雪公主」那肯定是不存在的。

再說，就算生活中真的有這樣100分的人，那如果你自己達不到100分，那你非要找一個很優秀的人，先不說你們在一起的可能性很小吧。就算在一起了，你們的觀點、生活習慣肯定也是不一樣的，磨合過程也會非常累，根本就沒辦法一起生活。

▲別對童話故事中的浪漫結局太過執著與理想。（圖／免費圖庫pxhere）



人都有缺點，根本就沒有所謂的完美戀人存在。只要你認為你愛的人是完美，他就是完美。

5.溝通勝於猜忌

現實中的愛情有美好肯定就會有不堪，它並不完美。現實中的愛情不是童話故事，生活本身更多的就是雞毛蒜皮，或平淡或瑣碎的生活。而很多人都只是喜歡把那些好的一面展示給別人看，所以沒必要羨慕任何人的感情，經營好自己的小日子才最重要，自己真正快樂更重要。



關鍵是雙方要多進行溝通交流，不要相互猜忌。



再相愛的兩個人也不可能一定完全都懂對方，而越是我們熟悉和在乎的人，我們越應該要花心思去互相瞭解，去探索適合兩個人的相處方式。當兩個人一起進步，都越來越優秀的時候，你們才會走的更遠。



看完今天的文章很多朋友可能會覺得 「哎！談個戀愛好麻煩。」但是愛情這東西就是這樣，要持續學習，要總結經驗，不要在一個坑裡摔兩回。

是對的人，所有的付出和愛才會有最恰當的歸宿。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99