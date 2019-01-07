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成人型5千劑、幼兒型僅剩500餘劑　北市公費疫苗快沒了！

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▲公費流感疫苗示意圖。（圖／疾管署提供）

▲台北市公費流感疫苗快打完了！衛生局呼籲符合資格的民眾盡快接種。（圖／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市公費流感疫苗快打完了！衛生局指出，目前幼兒劑型剩約500餘劑可供接種、成人劑型僅獲配發約5,000劑，符合公費資格的人，要儘速前往接種；除了台北市立聯合醫院，也可到長庚、台安、馬偕等9家醫療院所接種。

國內流感疫情持續升溫，預估於農曆春節前後達流行最高峰，根據疾管署資料顯示，全國近4週類流感急診就診率平均為9.9%，北市則為10.8%，接近預警值11.5%，而台北市第52週（107年12月23日至12月29日）校園流感通報個案數計有1,429人次，也接近去年同期為1,489人次。

台北市衛生局疾病管制科歐佳齡科長指出，尚未完成接種的學生及符合接種資格者，要攜帶健保卡、身分證件等(（身分證、兒童健康手冊、戶口名簿、嬰兒出生證明文件或居留證等），學生則要帶「補接種通知單」前往接種。

為提高民眾接種便利性，疫苗將集中於台北市立聯合醫院（松德院區除外）、12區院外門診部及未設立聯合醫院之行政區，包含台北長庚紀念醫院、台安醫院、台北醫學大學附設醫院、馬偕紀念醫院、台北市立萬芳醫院、三軍總醫院、臺北榮民總醫院、台北市立關渡醫院及欣民診所等9家院所提供接種服務。

另外，歐佳齡提醒，近日通報流感併發症人數逐漸上升，民眾應提升對抗流感病毒的免疫力，除接種流感疫苗外，平時應落實手部衛生與咳嗽禮節、有類流感症狀配戴口罩就醫、並落實生病在家休息，降低病毒傳播機會。

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