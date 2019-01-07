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「淡榨菜頭」防腐劑超標！北市檢驗醃漬蔬果、蜜餞4件不合格

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「淡榨菜頭」檢出防腐劑苯甲酸超標。（圖／台北市衛生局提供）

▲「淡榨菜頭」檢出防腐劑苯甲酸超標。（圖／台北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今（7）日公佈醃漬蔬果、蜜餞食品及脫水蔬果抽驗，結果4件不合格，其中1件「淡榨菜頭」檢出防腐劑苯甲酸超標，其餘3件標示不符。衛生局指出，已要求販售地點業者立即下架違規產品，經查來源屬外縣市，已移請當地衛生局辦理。

食品藥物管理科技正黃敬堯指出，此專案重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑及甜味劑等，內湖區嘉豐行商店1件「淡榨菜頭」檢出防腐劑苯甲酸超標，同時執行43件包裝食品標示檢查，3件蜜餞產品不符合規定，主要違規原因為檢出添加物，但外包裝未標示及標示不符。

黃敬堯說，經抽驗不符規定產品，依法查證屬實，可依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第8款規定，處分製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，若無法交代來源，則依同法第47條處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

而標示不符規定者可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，可依同法第45條第1項處分責任廠商新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

黃敬堯提醒，苯甲酸為一種常用的食品防腐劑，添加至食品中可抑制微生物的生長，延長食品的保存期限，苯甲酸進入人體後，可從尿液排出，不需過度恐慌，但建議選購蜜餞食品、脫水蔬果及醃漬等產品，應選擇包裝完整、標示清楚的食品較有保障。
 

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關鍵字： 台北市衛生局 醃漬蔬果 淡榨菜頭
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