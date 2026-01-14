糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

▲患者安裝保羅青光眼導管，眼壓降低且不需要點青光眼的藥水。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

長年與糖尿病共處，視力卻在不知不覺中一步步流失，是不少患者的真實寫照。58歲陳姓男子在完成白內障手術後仍視線模糊，才驚覺背後隱藏的是更棘手的青光眼問題。隨著新式導管手術引進，醫師成功為他穩定眼壓，也讓患者重新看見生活的清晰輪廓，為難治型青光眼治療帶來新選擇。

陳先生罹患糖尿病已20年，近兩年開始出現視力模糊，陸續接受雙眼白內障手術，但術後視線依舊不清，甚至愈來愈吃力。進一步檢查後發現，兩眼視野已大幅限縮，眼壓居高不下，確診為糖尿病引發的新生血管性青光眼。儘管開始使用青光眼藥物治療，眼壓僅略有下降，卻頻頻出現眼睛疼痛、視力惡化等不適，生活品質大受影響。

輾轉求醫後，陳先生來到童綜合醫院眼科楊啓蘭醫師門診。經完整評估病情後，楊醫師建議採用最新引進台灣的保羅青光眼導管手術。手術完成後，陳先生的眼壓已穩定控制在理想範圍，不僅不再需要點青光眼藥水，過去因藥水引起的眼部刺痛與不適也隨之消失，視覺狀況趨於穩定。

楊啓蘭指出，青光眼是全球造成不可逆失明的首要原因，主因為眼壓過高導致視神經受損。疾病初期多先影響周邊視野，患者往往難以察覺，等到中心視力受影響時，病程通常已進入中晚期。依致病機轉不同，青光眼大致分為閉鎖性與開放性兩類，其中閉鎖性青光眼多與白內障相關，手術後大多可改善；開放性青光眼則需長期控制眼壓。

傳統治療以藥物為主，但各類青光眼藥水或多或少伴隨副作用，從局部紅腫、破皮、眼窩凹陷，到全身性的心律不整、嗜睡等，都可能影響患者用藥順從性；部分患者即使使用多種藥物，眼壓仍難以達標，視神經持續受損，此時便需考慮手術介入。

楊啓蘭說明，傳統的小樑切除手術可建立人工排水通道以降低眼壓，效果明確，但術後照護較繁複，併發症比例也偏高，且人工水路隨時間可能阻塞，五年通暢率約六成。童綜合醫院近年引進國外新式的保羅青光眼導管，並將植入位置由傳統前房改至睫狀溝或玻璃體腔，不僅大幅減少異物感，也降低對角膜造成的長期傷害，提升安全性與舒適度。

他強調，青光眼不再是「束手無策」的疾病，隨著新藥研發與微創青光眼手術（MIGS）技術成熟，治療選項愈來愈多。童綜合醫院目前已建置小樑網雷射（SLT）及新型導管等完整治療工具，未來將持續引進先進技術並累積臨床經驗，期盼成為中台灣青光眼防治的重要後盾，協助更多患者守住視力。