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天冷必吃羊肉爐！中醫曝「羊肉功效」：這4種人不適合吃

點評:不適每個人都可以吃哦～～～
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羊肉爐。（圖／替代照，非本文當事羊肉爐。）
▲天氣冷你也喜歡吃羊肉爐嗎？但中醫提醒4種人不適合。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

網搜小組／綜合報導 

好天氣只維持一天！新一波東北季風5日清晨開始通過，北部有感降溫6度，低溫下探16度，隨著天氣漸涼網友們喜歡吃「禦寒三鍋」：薑母鴨、麻油雞、羊肉爐進補，中醫師郭大維就在臉書分享羊肉爐食譜，並指出羊肉一年四季都可吃，只是以不同方式烹調即可降低燥熱特性，但他也提醒，其中有「4種人」仍要避免食用，以免造成身體不適，快看自己有沒有上榜？

秋冬是進補旺季，而不少民喜歡吃各種藥膳捕身，像是薑母鴨、羊肉爐、藥燉排骨、麻油雞及四神湯等等。但羊肉爐該怎麼煮、怎麼吃最健康？中醫師郭大維應觀眾要求在臉書粉專分享羊肉爐食譜，他說「 有句俗語說『冬吃羊肉賽人參，春夏秋冬也強身』意思就是說其實羊肉一年四季都可以吃，只要根據烹調方式的不同，就可以降低比較燥熱的特性」。在本草綱目中羊肉性溫味甘，且具有補腎氣、壯陽氣，溫中補血和健脾開胃的功效。

▲喜涮涮羊肉爐餐點。（圖／記者華少甫攝）
▲羊肉爐依照不同烹調方式，即可降低燥熱特性。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

郭大維指出，翻越中醫古書籍中發現，羊肉為少數可進入醫典中的動物肉品，本身屬虛寒嬴弱體質、產後婦女、老人和腎虛者都相當適合。至於該準備哪些食材、怎麼煮？他也公開食譜分享予讀者，首先要準備的藥材包括「川芎1.5錢、桂枝1.5錢、黃耆5錢、草果1粒、蔘鬚1錢、枸杞5錢、黑棗10粒」、食材「羊肉、紅麴醬、高麗菜、生豆皮、甘蔗頭、荸薺、米酒、竹薑、麻油」，接著按照以下步驟進行。

1.薑片乾煸出香氣後加入麻油拌炒
2.放入羊肉一起拌炒
3.加入所有中藥材、甘蔗頭、荸薺
4.加入紅麴醬以及半瓶米酒後蓋鍋蓋燜煮
5.煮滾後再加水以小火燉煮一個半小時
6.加入高麗菜、豆皮等食材，煮熟即可食用

雖然在羊肉爐裡添加活血養血的黃耆、養肝明目的枸杞、幫助祛寒的桂枝及可去除羊腥味及醒脾開胃的草果。但郭大維仍提醒大家，羊肉爐並非人人都適合食用，其中像是「孕婦、惡性高血壓、咳嗽有黃痰及發炎」等4種人，仍建議避免食用，以免造成身體不適。

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關鍵字： 中醫 中醫健康 飲食 羊肉爐 羊肉 郭大維
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