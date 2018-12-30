跨年夜瘋看煙火...小心霾害　醫：3大族群不要到現場看

▲煙火施放會造成空氣污染，醫師建議要戴口罩看煙火。（圖／記者季相儒攝）



記者趙于婷／台北報導

明（31）日就是跨年夜，台灣不少地方都有煙火施放，但施放時會產生大量煙霧，煙霧中會帶有大量的懸浮微粒，醫師提醒，有「呼吸道疾病、過敏、慢性肺阻塞」的患者最好不要到現場看，以免引起身體不適；另外，也建議一般民眾要戴口罩、站在上風處觀看煙火。

台灣近年空氣品質不佳，煙火施放也會增加空氣污染，空氣中的懸浮微粒非常多，除了PM2.5之外，還有大一點的（如PM10），甚至還有粒徑大於10微米的落塵，而PM2.5就是指小於或等於2.5微米的懸浮微粒，對人體產生的危害相當大。

新光醫院胸腔內科主任林嘉謨指出，煙火的煙霧在晚上還是相當明顯看的到，應該是屬於PM10等級左右，雖然不會到PM2.5那麼細小，但對空氣和人體還是有危害，尤其是有呼吸道疾病、氣管問題、過敏和慢性肺阻塞的人有極大威脅。

林嘉謨提醒，有呼吸道相關問題的民眾，建議在家透過電視觀看就好，而一般到現場的民眾，最好戴上口罩、站在上風處，可稍微減少煙霧對身體的影響，另外，跨年活動結束後，也建議搭乘大眾運輸工具，減少在戶外暴露的機會。

▲醫師建議，有呼吸道疾病、慢性肺阻塞的患者，盡量不要到現場看煙火。（圖／記者張一中攝）