越吃越便秘！　藥師揭「排便藥秘密」：還會讓你產生依賴性

▲過度使用排便藥會導致惡性循環，除了便秘情況會變更嚴重之外，還會上癮。



文／臺北市藥師公會藥師 陳佶男

楊小姐每天強迫自己至少排便一次，她認為「清腸」，可以促進體內「排毒」，她害怕宿便在身體內蓄積，會產生各種毒素，一定會造成生病；楊小姐每次看醫生時，一定會要求醫師開立刺激性助瀉劑，而且會向親朋好友詢問是否有排便藥，她現在要吃很多顆才能排便，甚至自己還會找各種方式，尋求順利排便。

每次聽到「清腸排毒」心中難免疑惑。其實體內不會將「毒素」再度吸收，腸胃道將消化過後食物殘渣，形成糞便後排出體外。糞便由下腸道排除，當糞便體積足夠大時，會引起排便反射，讓我們有排便的感覺。

正常的排便次數從一天兩至三次，或者一個星期三次。除非是進行檢查、手術及痔瘡症狀緩解等，才會使用瀉劑刺激下腸道蠕動，將腸道清除乾淨。



▲正常的排便次數應為一天2～3次或是每周3次。（圖／達志／示意圖）



長期使用瀉劑或助瀉劑會干擾下腸道的蠕動規律性，反而造成下一次的排便更加困難，若反覆增加瀉劑劑量刺激排便，僅會形成惡性循環，產生更嚴重的「便秘」。

「刺激性助瀉劑」如含有番瀉甘、Bisacodyl成分的藥品，主要作用在大腸感覺神經末稍，以刺激全腸道強力蠕動，促進排便反射。由於過度使用這類藥物，當下一次該如厠的時候，由於「末段」大腸道中的內容物已經被排空，所以不會引發排便反應，反覆循環之下，就會產生「助瀉劑依賴性」。

便秘的產生通常與生活作息，纖維質攝取、喝水量多寡，但隨著年齡因身體功能減弱，容易產生便秘。雖然，藥品可以有效改善症狀，但是個人的生活習慣一定要配合改變，避免過度依賴藥品。



▲雖然藥品可以改善症狀，但是生活習慣也一定也要配合改變。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

陳佶男，振興醫院藥學部，臺北市藥師公會藥師。

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