流感重症「活下來身體也受損」！　醫列4大恐怖後遺症

▲醫師黃軒示警，流感千萬不要重症，活下來身體也受損。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

大S感染流感併發肺炎重症猝逝，喚起國人對流感的重視。胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，「流感千萬不要重症，活下來身體也受損、其他疾病風險也上升」。他引述研究指出，曾因流感住院者，日後罹心肌梗塞風險比常人高2.3倍，有18%康復者出現肺纖維化、12%有認知功能障礙，另還可能誘發類風濕性關節炎或紅斑性狼瘡、使糖尿病控制惡化。

黃軒醫師在粉專發文衛教，指因為流感重症，如肺炎、腦炎者，即使康復了仍可能引發長期後遺症，甚至增加慢性疾病的風險。

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首先是肺部損傷與纖維化。黃軒說，一份追蹤流感重症患者的研究顯示，約18%康復者出現肺纖維化，導致永久性肺功能下降；另一研究報告則發現，H1N1重症患者中約有10～20%恐出現肺纖維化跡象，特別是在需要長期機械通氣或經歷嚴重肺部損傷的情況下。研究人員發現，病毒引起的細胞激素風暴，會破壞肺泡結構，促使纖維母細胞異常增生，使重症患者容易有肺纖維化。

▲流感重症患者康復後，罹患心肌梗塞的機率增加。（示意圖／達志）

再者是心血管疾病風險上升。黃軒表示，流感病毒可直接感染心肌細胞，引發嚴重心肌炎。一項10年追蹤研究發現，曾因流感住院者，其日後罹患心肌梗塞的風險比常人多2.3倍。研究人員發現，流感重症引發的急性發炎反應，加速動脈內斑塊形成，因此提升心肌梗塞的風險。

黃軒接著說，流感重症患者還會出現神經系統後遺症，約12%出現認知功能障礙，這可能與病毒穿透血腦屏障或免疫反應損傷神經元有關。此外，罹患罕見但嚴重的周邊神經病變「格林-巴利症候群（GBS）」風險也會增加，尤其是免疫過度反應者。

黃軒進一步說明，得到流感後體內持續的「低度發炎狀態」，可能誘發類風濕性關節炎或紅斑性狼瘡等自體免疫疾病；此外，重症還會引起胰島素阻抗性，使血糖波動加劇，惡化糖尿病控制。

黃軒提醒，流感重症的長期後遺症也凸顯預防勝於治療的重要性。他呼籲國人應接種流感疫苗，並於確診48小時內使用抗病毒藥物。康復者也要定期追蹤肺功能、心血管與代謝指標，以降低慢性疾病的風險。