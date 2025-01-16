咳嗽、打噴嚏就漏尿！好發4族群　醫提醒留意「3生活習慣」

▲醫師提醒，如廁時切勿使用半蹲姿勢，以免導致排尿不完全。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

42歲的李女士本身有重度肥胖、慢性咳嗽等病史，8年前曾有自然產及子宮切除經驗，導致自己只要咳嗽、打噴嚏都會出現漏尿情形。醫師指出，這屬於應力性尿失禁，好發於有「生產經驗、曾接受婦科手術、肥胖或抽菸」的女性，建議要「注意水分攝取、避免咖啡或酒精等刺激性飲品」，另外也要治療慢性咳嗽和便秘等。

台北慈濟醫院泌尿科醫師趙梓辰指出，尿失禁又可略分為應力性、急迫性、混合性及滿溢性四類，應力性尿失禁指的是身體因咳嗽、打噴嚏、搬重物等腹壓增加時，出現漏尿或滲尿；急迫性尿失禁主要因膀胱表皮細胞過度敏感或是肌肉過度活躍所引起，時常在完全清醒的狀態下有強烈排尿感，卻無法即時到廁所如廁，隨著女性年齡增長而容易發生。

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若以上兩者皆有稱為混合性尿失禁；滿溢性尿失禁則是因膀胱過度缺乏收縮力，造成尿液滯留在膀胱，直到膀胱內壓超過尿道阻力時，就會造成尿液滲漏，常見於腦部、脊椎有神經性病變的病人身上。

趙梓辰說明，台灣女性尿失禁的發生率相當普遍，據研究估計約有25％的女性曾經歷不同程度的困擾，臨床上，醫師首先會透過尿液檢查排除急性泌尿道感染問題，再經由內診、排尿日記記錄、棉墊測漏試驗、超音波檢查評估尿失禁的程度，針對比較複雜的病人，則可利用尿路動力學檢查，確定排尿問題的原因。

以女性最常見的應力性尿失禁為例，現今積極治療策略分成尿道中段吊帶手術及尿道填充物注射兩個方向。趙梓辰提醒，女性尿失禁對生活品質的影響甚深，建議可以藉由日常生活習慣調整達到預防保健，包含注意水分攝取、避免咖啡或酒精等刺激性飲品、治療慢性咳嗽與便秘等。此外，如廁時切勿使用半蹲姿勢，以免骨盆底肌肉無法放鬆而出現排尿不完全、延長排尿等情形。