35歲工程師不舉慘分手！醫揪「1問題」：近期求診患者多3成

▲醫師提醒，天冷容易誘發心血管相關的疾病，勃起障礙和心血管疾病本身也有關聯。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

一名年僅35歲的竹科工程師，平時工作壓力大，加上整天坐在電腦前運動量少，導致總是「硬不起來」。醫師指出，該患者檢查發現有常見的「膽固醇」偏高，導致血管狹窄，進而可能導致勃起障礙；另外，近期天冷，求診的不舉患者多了2～3成，天冷可能會容易誘發心血管相關的疾病，而勃起障礙和心血管疾病本身也有關聯。

醫師王德生指出，該患者除了有膽固醇偏高，導致血管狹窄，還有因心理壓力導致心因性勃起功能障礙，因此除了給予心理支持、使用常規藥物之外，同時搭配血漿置換術等輔助治療，協助改善高血脂狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了心理壓力會導致勃起功能障礙之外，還可能有兩個原因，一個和血管收縮有關，另一則和荷爾蒙有關。針對血管收縮，王德生觀察，秋冬天氣較冷，近期來求診的患者多了2～3成，雖然目前醫學上沒有明確的證據指出天氣冷時會導致血管收縮厲害而無法勃起，不過天冷確實會容易誘發心血管相關的疾病，而勃起障礙和心血管疾病本身也具有關聯性。

針對荷爾蒙，當所處的國家地區緯度越高，在不考慮基因問題下，越容易有勃起障礙的問題。王德生解釋，這是因為男性的睪固酮分泌量會受到日照多寡影響，當進入日照時間較短的秋冬季節，或多或少會影響到睪固酮的分泌，進一步影響勃起功能，而每到「年尾」都會有工作上的壓力，而心理壓力也會影響勃起功能，因此在多重因素影響之下，治療上也需要多方面同步進行。

▲王德生醫師。（圖／醫師提供）

在治療上，王德生說，一般治療時會給患者服用血管舒張劑，幫助收縮的血管擴張，讓血流充足順暢，幫助陰莖充血，但若有任何心血管功能不健全的狀況，都可能影響到勃起功能，另外三高也會導致慢性的血管發炎。

王德生建議，生活作息方面，要規律運動、戒掉菸酒、嘗試地中海飲食，這對於恢復勃起功能有相當大的助力，如果有不舉的情形，千萬不要羞於就醫，現在有許多先進的治療方式，可以達到良好的改善。