男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫曝病因嘆：已成台灣最大死因

▲阿伯因慢性阻塞性肺病每天被抽出1000c.c.的「牛奶痰」。（圖／蘇一峰醫師授權提供）

記者李佳蓉／採訪報導

慢性阻塞性肺病（COPD）位列全球十大死因中第3名，每年奪走約300萬人的性命，而在台灣每年也有超過5000人因此病逝，但國人對於肺阻塞病識感卻不足。知名胸腔內科醫師蘇一峰分享一名慢性阻塞性肺病的患者於上週插管，目前病況穩定，但每天可抽出「1000c.c.的牛奶痰」，照片曝光震驚網友，他也感嘆肺部疾病已成為台灣最大的死因。

「日產1公升的牛奶。」蘇一峰醫師在臉書發文指出，該名體重僅40公斤的阿伯，因為慢性阻塞性肺病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease）加上支氣管擴張合併肺炎，於上週插管治療，雖然當時家屬對插管的處置存在許多遲疑，但若那天沒插管，人應該就沒有了，所幸目前病況穩定，「只是每天可以抽出兩瓶子這樣的痰…。」

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蘇一峰說，肺部疾病已經成為台灣最大的死因了，重症醫師有時救人就是這麼樸實無華，「肺炎病人被自己的痰給淹死，真的不是不可能。」

▲蘇一峰感慨，肺部疾病已經成為台灣最大的死因了。（示意圖／達志影像）

被問及患者為何會被抽出如此巨量的痰液？蘇一峰接受《ETtoday健康雲》採訪時說明，慢性阻塞性肺病的患者的痰液會不正常地大量分泌，支氣管擴張症的痰液則更多，有的患者一天可達數百c.c.，一旦痰太多可能阻塞氣管，使肺部失去通氣的功能，造成血氧下降、血中二氧化碳上升。

蘇一峰接著說，文中的患者因臥床，本身不會自主咳痰，需要人協助拍痰加上抽痰。因咳痰的動作需要呼吸肌肉的配合，但長期臥床者若因肌肉萎縮就無法好好咳痰，這時就需要靠醫療抽痰把痰液清除。

蘇一峰解釋，慢性阻塞性肺病俗稱「肺氣腫」，是一種呼吸道長期發炎，使氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，由於肺部氣體交換功能不良，患者往往出現「咳、痰、喘」的症狀，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病。

蘇一峰強調，雖說近年呼吸道疾病與空氣污染密切相關，然而保護肺部可以自主預防的就是戒菸及遠離二手菸害，其實超過90%的COPD患者都是因為吸菸，也包含二手菸所引起，所以建議凡符合「40歲以上的吸菸者」、「有COPD家族病史」、「過度暴露於空氣污染工作環境的從業人員」，應定期做肺功能檢測，更重要的是立即戒菸。