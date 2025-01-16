年輕女突發「急性心肌炎」惡化快　台大「鋼鐵心」取代葉克膜救命





▲薛小姐（右）因為急性心肌炎一度危急送台大醫院，透過「新型心臟幫浦」幫助度過難關，左為台大醫院心臟內科助理教授葉志凡。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

25歲的薛小姐在去年5月初準備搭火車返鄉，途中近乎昏厥就醫，因為情況危急被送轉至台大醫院，竟是罹患「急性心肌炎」，病症猛烈恐急劇惡化。以往只能靠葉克膜幫助患者撐過難關，台大醫療團隊引進一項「新型心臟幫浦」，就有如電影鋼鐵人「鋼鐵心」，可給予心臟支持還降低心臟負擔。薛小姐心臟功能因此恢復穩定，住院11天後出院，目前已經恢復正常生活。

台大醫院今日舉辦記者會分享新型心臟幫浦醫療成果，院長吳明賢致詞表示，電影中的鋼鐵人有顆「鋼鐵心」，新型心臟幫浦就有如那顆鋼鐵心，有這樣的設施可以搶救急、重、難、罕的病人，加上醫護團隊的照護，可以協助病人安然度過心臟危險的急性期，這是新科技進展才有的成果，台大醫院做為國家醫學中心的重要任務，即使不符合成本也都會做。

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台大醫院心臟內科助理教授葉志凡表示，急性心臟衰竭合併心因性休克具高致死率，其中急性心肌炎及心肌病變常因事發突然且影響青壯年患者，若無快速正確的診斷及即時的治療，會嚴重影響病人的預後。

葉志凡說明，急性心肌炎多是因為病毒感染，引發身體免疫反應去攻擊心臟造成心臟受損。由於疾病來的猛烈，常會讓病人的心臟功能大幅降低，造成全身供養/氧降低，約有1成患者情況會很嚴重，恐怕會導致多重器官衰竭。

過往這些病人狀況危急時，只能以葉克膜支持循環幫助病人度過難關，葉志凡說明，葉克膜可提供血流量高，但沒有辦法減壓，可能導致心臟功能進一步惡化。台大醫院2022年引進了新型心臟幫浦作為病人治療的新選項，除了提供心臟有力的支持，相較於葉克膜使用能降低心臟的負擔，加速心臟的修復跟復原。

▲台大醫院記者會分享「新型心臟幫浦」拯救急性心肌炎病患，慶祝個案重生。（圖／記者洪巧藍攝）



個案薛小姐今日出席記者會，她轉診至台大醫院時情況危急，葉志凡指出，經心臟內科團隊評估，高度懷疑罹患急性心肌炎，其狀況可能會急速惡化，因此除了安排緊急心肌切片，並跟家屬討論新型心臟幫浦的使用，並給予免疫球蛋白治療。

後續心肌炎確如預期使病人的心臟功能急速惡化，但是患者在過程中並未感受明顯的呼吸窘迫，因此也無氣管內管插管使用呼吸器的需求，治療5天即順利移除新型心臟幫浦，病人後續心臟功能恢復穩定，住院治療11天後即出院，目前已回復正常生活。

葉志凡分析，薛小姐情況若是使用葉克膜可能至少要用上7天，還需要插管，無法這麼快復原。不過因為新型心臟幫浦沒有氧合器，如果本身同時有呼吸問題的患者，還是較適合使用葉克膜，葉克膜不會完全被取代。

葉志凡指出，台大醫院目前接受新型心臟幫浦治療個案有7名，其中5人順利存活，根據食藥署許可是可用於心因性休克或高風險的冠狀動脈心臟病介入治療的循環支持。但目前這項治療健保沒有給付，一次治療耗材費用約在新台幣105萬元。