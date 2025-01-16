23周孕婦照超音波　醫一看流冷汗「緊急拆彈」

▲孕婦子宮頸0.85公分。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

婦產科名醫蘇怡寧分享幫一名孕婦照超音波，「我冷汗直流，子宮頸閉鎖不全」，立刻安排手術「把這顆炸彈拆掉」。

蘇怡寧15日在臉書說，有緣自會千里來相見，一名23周媽咪上周二從雲林上來台中找他，詢問「我子宮頸長度太短怎麼辦」？

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇怡寧表示，超音波一放上去，子宮頸0.85公分，「我冷汗直流，子宮頸閉鎖不全」，於是詢問對方，「等一下緊急手術幫妳緊急做子宮頸環紮好嗎？這種情況如果不手術，有可能一兩個星期內就會破水早產了。雖然手術仍然有風險，但不拚一下應該沒有機會，請你們考慮一下。」

▼孕婦手術後子宮頸3公分，蘇怡寧說，「應該可以看到亮亮的線頭在哪裡吧？」（圖／翻攝蘇怡寧臉書）



蘇怡寧指出，夫妻很快就同意了，看起來他們應該就是做好準備才過來這一趟的；他立刻安排手術，在回台北前趕快把這顆炸彈拆掉。

蘇怡寧提到，過了一周，媽咪周二回診，「子宮頸3公分，或許妳應該可以看到亮亮的線頭在哪裡吧？看起來我們應該過關了，讓生命回到正常軌道的感覺真好。」

有網友留言，「這拯救的是一個小生命，卻被蘇媽媽說得像是一塊蛋糕，我真的好敬佩呀！」蘇怡寧回應，「拆彈是我的日常呢」。