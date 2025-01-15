容易餓、常頭暈還昏倒！42歲男檢查驚罹「賈伯斯病」腫瘤已轉移

▲三總核子醫學部醫師李岳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

一名42歲男性，過去沒有系統性疾病，卻從2021年開始容易覺得餓，後續陸續出現經常覺得頭暈、甚至暈倒的情況，就醫發現有低血糖情況，轉診至三總住院檢查，抽血發現胰島素過高，腹部磁振造影顯示胰臟腫瘤及疑似肝臟轉移，經過穿刺確認是俗稱「賈伯斯病」的神經內分泌腫瘤。由於傳統治療無效，他接受了肽受體放射性核種治療（PRRT）病況終於獲得改善。

蘋果電腦創辦人史蒂夫・賈伯斯（Steve Jobs）因罹患生長在胰臟的神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine Tumors, NETs）病逝，神經內分泌腫瘤因此被稱為「賈伯斯病」。

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收治個案的三總核子醫學部醫師李岳表示，這是一類源於神經內分泌細胞的惡性腫瘤。這些細胞廣泛分布於人體的各個器官中，具有訊息傳遞以及分泌激素的功能，尤其集中於胰臟與胃腸道與肺臟。不同的源發位置的腫瘤會分泌不同的荷爾蒙，因此患者可能表現出多變且不易使人警覺的症狀，例如皮膚潮紅、腹瀉、低血糖、血壓異常或心悸，經常被誤診為其他疾病如胃腸炎或心血管問題，臨床統計從症狀出現到正確診斷平均得花五年時間，約有半數患者確診時已經轉移。

至於治療，李岳指出，若已經轉移的個案大多無法單靠手術處理，必須依賴藥物治療。以該名男性來說，由於胰臟腫瘤已伴隨肝臟轉移，無法手術切除，初步進行體抑素注射及標靶治療，然而治療三個月後患者低血糖問題仍頻繁發生，需每日依賴高濃度糖水緊急處理，無法下床行動。

李岳說明，隨著醫療科技的進步，核子醫學領域的新技術「肽受體放射性核種治療Peptide Receptor Radionuclide Therapy（PRRT）」可以作為傳統治療無效的後線選擇。該名個案接受PRRT治療，7周後血糖恢復穩定，生活品質大幅提升，療程完成後腫瘤病灶明顯減少縮小，順利出院。

李岳解釋，因為神經內分泌腫瘤與其他正常細胞不同，會在腫瘤細胞表面大量呈現特殊的體抑素受體。在專門結合這種受體的分子DOTATE(一種體抑素類似物)上面連接了正子掃描用的放射性核種鎵-68(Ga-68)就成為了專門蒐尋腫瘤的精準診斷藥物，就像偵察機一樣，能在正子掃描中清晰呈現腫瘤的位置、大小及分布範圍，為治療計畫提供精準依據。

當確認病灶的位置後，我們給予病人另一種藥物，把DOTATE連接的放射性核種換成能夠放射出貝他射線 (β ray)的鎦-177(Lu-177)，則成為攻擊腫瘤的精準治療藥物，如同巡弋飛彈，只針對表現特殊受體的腫瘤細胞進行破壞，同時對正常細胞的影響最小。

根據權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》的研究，以20個月疾病無惡化存活期 (progression-free survival)做比較，PRRT治療組可達65.2%，相較對照組僅10.8%；整體存活期 (overall survival)部分，PRRT治療組的3年存活率約80%，對照組則未滿50%，治療效果非常顯著。且副作用大多輕微，與對照組相比無顯著差異，整體耐受性佳。

李岳指出，因神經內分泌腫瘤病況複雜多變，診斷困難，且接受PRRT治療也有輻射防護相關考量，此治療過程必須經由多專科醫療團隊評估並在專門之輻射隔離病房執行，確保患者和醫療人員的安全。一個完整療程總共注射治療4次，每次間隔約8週。治療後需定期回診，包括血液檢查和影像學評估，以追蹤治療效果並監測潛在副作用。

目前這項治療仍需自費，完整療程約須花費新台幣300萬到400萬元不等。不過李岳提到，該治療已被國際治療指引列為標準療法之一，或許未來也有望納入健保。