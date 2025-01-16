「隔壁同事得流感，沒幾天就死了」　醫憶：她衝第一打疫苗

▲元旦起開放全民接種流感疫苗。（示意圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

流感疫情升溫！疾病管制署表示，上周類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高。小兒科醫師陳木榮分享，有一位女士本來都不打流感疫苗，結果有一年她反而衝第一要接種，一問之下，才知她隔壁同事得了流感，沒幾天就死了。

陳木榮15日在臉書說，「朋友問我說，要怎麼說服家中不想打流感疫苗的親人，來打流感疫苗。我坦白對朋友說，不必花心思去說服，我當醫生這麼多年，遇過很多不想打流感疫苗的人，只有一個人後來願意改變主意打流感疫苗，而且也不是我說服成功的。」

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陳木榮回憶，有一年流感疫苗開打的第一天，有一位女士在診所門口排隊要打流感疫苗。他分享當下雙方對話：

陳木榮：那麼多年來，我勸妳打流感疫苗，妳都不打，怎麼今年跑來衝第一？



女士：隔壁同事得了流感。



陳木榮想了一下：這個理由我不太能接受，去年妳先生得了流感，妳還是堅持不打流感疫苗，怎麼今年妳隔壁同事得了流感，妳就跑來打流感疫苗了？妳跟隔壁同事特別要好？



女士：隔壁同事得了流感，沒幾天就死了。

陳木榮說，現場的氣氛瞬間冷了下來！對此，許多網友留言，「真的要打，得流感真的很崩潰」、「我是被孩子傳染過一次流感，誇張到躺床近一周，然後每年就乖乖去打疫苗」、「突如其來的勸世文」。

▼近10個流感季類流感就醫人次統計。（點圖可放大／疾管署提供）



疾管署表示，國內上周（7日至13日）新增49例流感併發重症病例，另增10例死亡，且上周類流感門急診就診約13萬9000餘人次，為近10個流感季同期最高，急診就診病例百分比達12.7%，疫情呈上升趨勢，處於流行期。

疾管署統計，截至13日止，公費流感疫苗接種數約611.5萬人次（疫苗使用率約92.8%），低於去年同期（635.6萬人次），但近期打氣明顯熱絡，自元旦開放全民接種以來，至13日已接種約32.5萬人，為去年同期3.8倍，其中上周五接種3萬5178人亦再創今年新高；不過，全國65歲以上長者流感疫苗接種率為45.5%，尚未達接種目標。

疾管署呼籲，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，民眾在參加新年尾牙聚會之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況；65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康，一同健康平安過好年。