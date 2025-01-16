老得健康又優雅！亞洲功能醫學之父「靠1武器」揪健康盲點

▲瀚仕健康集團創辦人、亞洲功能醫學之父歐忠儒博士。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者李佳蓉／台北報導

預防勝於治療人人都聽過，而現今「預防就是治療」更能體現功能醫學的理念！瀚仕健康集團創辦人、亞洲功能醫學之父歐忠儒博士指出，父母給予的先天基因體質不能改變，但可透過後天保養、生活型態以決定其基因表現的好與壞，所以必須經過基因檢測、生理年齡檢測，以了解自己在健康→疾病的道路上站在哪個位置。

《ETtoday健康雲》與東森栢馥全健康中心第3場大師健康講座於15日登場，邀請「亞洲功能醫學之父」歐忠儒博士蒞臨演講，現場傳授東森VIP會員「老得健康，老得優雅」的秘訣。他以「健康逆齡新攻略」為題，教大家如何抗老「作妖精」。



歐忠儒說明，人們一定是從「健康往疾病」的方向發展，其過程中會經歷一段非常長的時間，約20～40年，為人體各項功能失去平衡或功能退化。他表示，一個慢性病的形成大約需要20～40年的時間，然而期間因疾病還未發生，因此醫院的功能無法發揮，但在未來的健康照護裡，功能醫學的領域會針對身體功能下降、功能失調，開始進行預防性的介入，「這個時間就是功能醫學最強項的地方」。

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▲歐忠儒博士強調預防性治療的重要性，必須提早規劃，「每個人要能掌握自己老化的主導權」。

歐忠儒認為，人從健康漸漸往功能衰退、疾病的方向前進時，若能擁有積極的態度、先做預防性治療，即為「預防就是治療的概念」。首先，你必須先了解自己身體的先天基因體質，這來自於父母親所給予的、基因結構是不能改變的，但基因的功能表現則可透過後天的保養方式、生活型態的改變以決定基因的表現方式。

歐忠儒接著說，基因的表現方式會影響身體各個細胞的功能表現是好是壞，因此必須要透過基因檢測、生理年齡的檢測，包括身體各項功能的檢測，以了解自己在健康到疾病的連續道路上「到底站在哪個位置上」，才有辦法逆轉、更健康。

歐忠儒指出，老化不是越變越糟的單行道，也不是在發現疾病後拚命追趕，這會很痛苦。雖然父母給予的基因有好有壞、無法改變，但基因絕非唯一，基因的表現與後天居住的環境、生活方式都有關聯，必須提早規劃，「每個人要能掌握自己老化的主導權」。

▼ETtoday健康雲與東森栢馥全健康中心第3場大師健康講座，現場氣氛熱絡。