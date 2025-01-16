華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝！國健署示警「8徵兆」別拖

▲中華航空董事長謝世謙。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中華航空董事長謝世謙心肌梗塞猝死，享壽73歲。近期氣溫驟降，國健署提醒，冬天是心血管疾病好發期，外出要特別注意頭頸和四肢保暖，要留意「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等8大心臟疾病症狀。

國健署指出，而每當氣溫驟降與天氣濕冷時，因血管內的平滑肌也會跟著收縮，更容易造成血壓升高，造成心肌梗塞和中風急性發作機會大增，在長者尤其明顯。

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國健署提醒，冬天要特別留意心臟病症狀或中風徵兆，民眾如發現自己或親友出現心臟病症狀，包括「胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥」等8大症狀；中風徵兆包括「微笑、舉手、說你好」3大警訊，只要做不到任一個動作，就要警覺盡快送醫。

另外，在冬天保暖措施中，要特別避開2大NG行為，第一是「喝酒暖身」，一般誤認喝酒可暖身，理由是酒精讓皮膚的微血管擴張，短暫產生暖意的錯覺，但實際上因酒精作用的緣故，反而會造成身體內部的中心體溫下降。

第二是「取暖燙傷」，長者及嬰幼兒不易用言語表達，或是糖尿病等慢性疾病患者的末梢神經感覺較為遲緩，甚至是中風患者無力翻身，容易因直接或長時間使用電毯、暖爐，及暖暖包等造成低溫燙傷，若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用。