尾牙後陸續發病！醫：諾羅病毒傳染力太強，噴酒精無效

▲諾羅病毒傳染力強，連酒精都無效。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

12月至2月是各大公司行號尾牙的季節，聚餐多導致諾羅病毒造成的腸胃炎也多。兒科醫師陳敬倫提醒民眾，諾羅病毒傳染力非常強，而且酒精消毒無效，只能靠著勤洗手預防，保護自己也保護他人。

陳敬倫醫師日前在臉書上發文指出，最近尾牙聚餐多，諾羅病毒造成的腸胃炎也多，患者常常前一小時還好好的，突然就開始不斷上吐下瀉，而且諾羅病毒潛伏期很短，家人朋友一個一個接著發病，常常被以為是食物中毒。

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陳敬倫提醒民眾，諾羅病毒傳染力非常強，而且用酒精消毒也無效，若不小心摸到病患的口水、嘔吐物、糞便，都要用肥皂或洗手乳洗手，預防被傳染。

根據疾管署指出，諾羅病毒感染引起之症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛。年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯。症狀通常會持續1至10天，之後就會逐漸痊癒。

而諾羅病毒傳染途徑包含，食入被諾羅病毒污染的食物或飲水、接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸自己的嘴、鼻或眼睛黏膜傳染、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

該如何預防諾羅病毒，疾管署建議，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後，都應以肥皂或洗手乳洗手；蔬果要清洗乾淨，避免生食，尤其貝類水產品應熟再食用。

疾管署指出，目前並沒有治療諾羅病毒感染的特效藥，治療最重要的原則是適度補充水分與電解質，以防止脫水和電解質的流失。

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