醫生自己都不吃！日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

▲醫生提醒有5種常見藥物要謹慎評估，即使生病也最好不要輕易使用。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

生病時，我們往往會尋求藥物的幫助。可是，無論是年輕人濫用藥物，還是老年人因複雜用藥而產生健康問題，都提醒藥物並非萬能，潛藏許多風險。日本醫師直言，即使是手術和藥物都可能造成傷害，點名5種常見藥物應謹慎服用，「即使生病也別輕易服用」。

一、抗生素

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很多人感冒時會要求醫生開抗生素，太融寺町谷口醫院院長谷口恭強調，其實抗生素只能對付細菌，對感冒這種病毒病一點用也沒有。只有高燒伴隨肺炎等症狀時，才需考慮使用。在其20年的臨床經驗中，只用過3次抗生素。

Aqua Medical Clinic院長寺田武史也提醒，濫用抗生素容易消滅益菌，導致腸道菌群失衡，破換壞腸道生態。許多病患會主動要求開立抗生素，但醫生應審慎評估，僅在真正需要時才開立。抗生素並非萬能藥，對於感冒、流感和諾羅病毒等疾病並無治療效果。

二、感冒藥

市售感冒藥雖常見，然而，谷口醫生提醒感冒藥其實存在很大的風險。就連醫生通常都不會服用感冒藥，他指出感冒藥已導致許多人陷入藥物依賴的問題，這是因為感冒藥中含有日本厚生勞動省列為危險成分的麻醉藥物成分，以及製作興奮劑的原料。即使這些成分的含量非常微小，仍然可能帶來極強的依賴性。

許多市售感冒藥含有二氫可待因等麻醉成分，與甲基麻黃鹼等興奮劑原料，長期使用可能導致成癮。感冒藥只能暫時緩解症狀，並不能真正解決問題，讓身體自然修復才是最健康的選擇。

三、安眠藥

就像感冒藥一樣，安眠藥的成癮性已成為嚴重的社會問題。谷口醫生對此深表憂心，他指出苯二氮平類安眠藥（Benzodiazepine）具有高度成癮性。許多人深陷其中，難以自拔。令人擔憂的是，這些藥物卻被輕易地開立處方。

2012年東京曾發生一起悲劇，一名母親在服用美思利爾（Myslee）安眠藥後，無意識把5歲的兒子裝進塑膠袋，害他窒息死亡。儘管如此，美思利爾竟是日本最常開立的安眠藥。有些患者曾被告知服用的是「最弱的安眠藥」，這似乎暗示醫師並未充分告知藥物的潛在風險。

四、降膽固醇藥物

許多中老年人對於膽固醇過高感到擔憂，但寺田醫生並不推薦貿然服用降低LDL膽固醇的他汀類藥物，強調LDL膽固醇是膽汁酸、激素和維生素D等重要物質的合成原料。2015年美國已不再對LDL膽固醇設限。相較之下，日本對膽固醇的管控較為嚴格，一般將140mg/dL視為脂質異常症的門檻。不過，在實際臨床經驗中，除非是高齡或有慢性病的高風險族群，否則通常會控制在160-170mg/dL之間。

健康増進診所院長水上治也提到一項日本人的追蹤調查，結果顯示總膽固醇約在250mg/dL的人壽命較長，如果換作是自己，他認為沒有必要急於服用降膽固醇藥物。

五、糖尿病藥

寺田醫生提到SU藥物可以刺激胰臟分泌胰島素，幫助降低血糖。雖然這種藥物價格親民，但可能會讓人特別想吃東西，久而久之可能導致體重增加。此外，SU劑會刺激胰臟過度分泌胰島素，長期下來對於已經因糖尿病而過度工作的胰臟來說，無疑是雪上加霜。

如果血糖一直降不下來，醫生可能會建議吃藥。現在市面上有許多種降糖藥，寺田醫師認為SGLT2抑制劑比較好，這種藥可以幫助身體把多餘的糖分排出體外，減輕胰臟負擔。GLP-1雖然不錯，可是會引發噁心、食欲不振等副作用。



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