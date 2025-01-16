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謝世謙猝逝前剛染流感　醫：增心肌梗塞風險

▲▼華航董事長謝世謙。（圖／華航提供）

▲華航董座謝世謙心肌梗塞猝逝。（圖／華航提供）

記者趙于婷／台北報導

中華航空董事長謝世謙今因心肌梗塞猝逝，由於他近日感染流感，引發關注。對此，台安醫院心臟內科主任林謂文指出，近期OHCA患者中，有2~3成是心肌梗塞，而感染流感可能會有發燒等問題，身體會承受壓力，心跳變快，這就有可能誘發心肌梗塞，尤其長者又是高危險群。

林謂文受訪時說明，冬天溫差變化劇烈，發生心肌梗塞的機率還是高於夏天，包括「年紀大、三高、有心腦血管疾病」都是高風險族群，如果最近生活作息顛倒、過勞都可能導致心肌梗塞。

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他進一步指出，心肌梗塞就是血塊堵住原本狹窄的血管，造成完全堵塞，心肌梗塞前兆除了胸悶和喘之外，包括「肩背部疼痛、下巴牙齦疼痛、上腹部疼痛、呼吸困難、冒冷汗、心悸、頭暈、全身異常疲累」也都是徵兆。

另外，由於謝世謙近期有感染流感，林謂文也直言，心肌梗塞最常見是溫差、血壓波動，導致血管受到刺激，不過感染流感或新冠，都是有可能誘發心肌梗塞，因為感染期間會有發燒等症狀，身體需要承受壓力，心跳可能也會因此變快。

林謂文提醒，近期到院OHCA患者中，有2~3成是心肌梗塞，尤其最近年尾聚會喝酒機會多、天氣變化大，因此高風險族群一定要特別留意身體狀況，有慢性病的要遵照醫囑按時服藥，注意保暖和避免過勞。

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關鍵字： 謝世謙 華航 心肌梗塞

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